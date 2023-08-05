瘦到要人命 研究：迷幻蘑菇有助於治療厭食症

圖片來源 ／健康醫療網

厭食症是致死率最高的精神疾病，但市面上卻沒有合法的治療藥物。《自然醫學 》（Nature Medicine）期刊7月24日發表一篇研究指出，根據一項小型國外研究顯示，10名厭食症患者接受了迷幻蘑菇中的裸蓋菇素（又稱賽洛西賓psilocybin）治療，4名患者的症狀獲得緩解。研究人員期盼能擴大研究，為厭食症治療帶來新希望。

在這項史無前例的試驗中，研究人員為了確認裸蓋菇素是否可作為治療厭食症的安全藥物，給予10名年齡介在18-40歲之間的女性厭食症患者，每人一劑25毫克的裸蓋菇素合成劑，同時為她們提供訓練有素的心理治療師支持。受試者耐受了藥物的短期作用，沒有出現任何嚴重的副作用。

接受治療後，9成患者表示她們對生活有了更積極樂觀的看法，8成的人將這次經歷視為「人生最有意義的五件事」之一，7成的人感覺她們的總體生活質量有所改善。雖然只有4成的人在3個月後症狀有所緩解，但也這意味著她們的飲食失調症狀（例如體重問題）已與普通人的水準相去不遠。

研究作者表示，由於目前市面上尚未有藥物核准治療厭食症，初步研究成果顯示，對於治療有致命危險的厭食症是一道新曙光。

蓋菇素治療機轉 激發血清素讓人「感覺良好」

厭食症是一種嚴重的精神疾病，影響4%女性和0.3%男性（與其他飲食失調一樣，男性病例可能被低估），患者會過度關注自己的體重和形象，限制食物攝取量，甚至過度運動以減輕體重。這種疾病難以根治，主因為一半的住院患者在出院一年內就會復發。

之前有臨床測試顯示，迷幻蘑菇中的主要精神活性成分「裸蓋菇素」，有望用於治療憂鬱症、酒精使用障礙症和強迫症。它的治療機轉是打開大腦中的受體來發揮作用，這些受體通常會對「感覺良好」的激素血清素（也稱為 5-HT2a）做出反應。

對於裸蓋菇素的治療機轉，加州大學 聖地亞哥分校精神病學教授沃特凱（Walter Kay）接受外媒「現場科學」（Live Science）訪問時表示，推測服用裸蓋菇素可能會逆轉厭食症中的血清素功能，幫助患者對自己的症狀和行為形成新的看法。

研究缺乏多樣性與對照組 未來尚待更大規模研究佐證

不過，研究作者表示，這項研究仍有其局限性，缺乏性別、種族和文化多樣性，因為所有10名患者都是女性，其中9名患者自稱是白人，而且也缺乏服用安慰劑的對照組。因此，若要確認裸蓋菇素是否能有效緩解厭食症，尚待進行更大規模的試驗。

牛津大學精神病學系副教授麗貝卡帕克（Rebecca Park）表示，厭食症是所有精神疾病中死亡率最高的，眾所周知，其治療和康復成本高昂且具有挑戰性，因此迫切需要開發新的治療方法。

儘管這項研究是重要的初步積極發現，帕克強調，裸蓋菇素仍然是一種實驗性治療，在迷幻藥（裸蓋菇素）核准用於治療厭食症之前，仍需要更多數據支持，未來的研究應該包括更大的病患群體和症狀嚴重程度不同的族群，並測試不同的裸蓋菇素劑量，並且進一步探討裸蓋菇素如何幫助緩解飲食失調症狀。

資料來源：健康醫療網

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