炎夏大量流汗泌尿道感染機率高 醫：小心緊「腎」

嘉義基督教醫院泌尿科醫師張恩承向患者說明腎臟檢查結果。（嘉義基督教醫院提供）

36歲陳小姐日前自海島旅遊回國後，因高燒不退、畏寒、腰痛、排尿不順，轉診至台灣嘉義基督教醫院泌尿科，經超音波及尿液檢查診斷為急性腎發炎，隨即給予抗生素治療，2周後治癒。醫師張恩承表示，悶熱潮濕的氣候會提高泌尿道感染發生機率，保持良好衛生習慣、適量飲水、不憋尿等方式避免，若泌尿系統不慎感染發炎，應盡快就診，因為嚴重時可能會引發敗血症。

醫師張恩承表示，泌尿道的範圍上至腎臟，下至尿道口，都有可能成為細菌生長的溫床，加上悶熱潮濕的氣候會提高泌尿道感染發生機率。因為夏季高溫 和濕度導致人們大量出汗，汗液中的細菌可能會進入泌尿道，引起感染發炎；另穿著不透氣、緊身的衣物和泳衣可能會阻礙皮膚的呼吸，造成濕潤的環境，有利於細菌滋生。

此外，頻繁使用公共游泳池或沙灘也會增加接觸細菌的風險；加上因為忙於活動及工作而忽視了水分攝取，導致尿液濃縮，進一步增加泌尿道感染的機會。尤其女性朋友，經期衛生習慣不當也可能引發泌尿道感染，因為女性的尿道較短，導致細菌感染泌尿道的風險要比男性高出許多，更要注重日常的預防措施。

醫師張恩承提供幾點小撇步預防泌尿道發炎：

一、每天最少攝取2500cc水分，增加水分攝取量稀釋尿液，減少細菌在泌尿道中的滋生。若夏天戶外活動流汗太多，更需多加補充。也可以自我觀察小便的顏色，理想的顏色應為微淡黃，越黃代表尿液越濃、身體越缺水。

二、勿憋尿，尿急就該上廁所，以縮短細菌在膀胱內繁殖的時間。

三、穿著透氣的衣物可以讓皮膚呼吸，避免細菌滋生。

四、衛生習慣也是很重要，如頻繁更換汗濕的衣物、及時排尿和清潔私密處。在清潔私密處時，應該從前往後擦拭，以防細菌從肛門進入尿道。

五、女性性行為容易讓細菌從尿道進入膀胱，在事前及事後盡量排空膀胱尿量可減少菌量。