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急性中風進程快 辨識病徵速送醫

廖靜清
年輕人長期過勞，也是中風高風險群。（本報資料照片）
年輕人長期過勞，也是中風高風險群。（本報資料照片）

台灣竹科一名40歲工程師，值完凌晨大夜班交接時，被同事發現不太對勁，左手左腳沒力氣，擔心出狀況緊急撥打電話報案。救護員到場後，發現男子半側肢體偏癱的症狀愈發嚴重，緊急送往醫院途中，開始講話不清，甚至臉部表情歪斜，他到底怎麼了？

症狀與低血糖、神經病變相似

新竹市消防局光復分隊消防員汪弘哲表示，急性腦中風的症狀與低血糖、神經病變相似，民眾出現頭暈、手腳無力常以為「休息一下就會好」，忽略早期警訊。這位患者在久坐的當下，可能有發生過一些微小的警訊徵狀，但卻忽略了。腦中風通常發展迅速，可能數秒到數分鐘即出現其他明顯病徵，從一項變多項，表示大腦功能受損。

據統計，久坐容易造成血液循環不佳，引發下肢靜脈栓塞增加心血管風險。當時救護員到場初步判斷可能是急性中風，便先用「辛辛那提（FAST）」檢測，觀察臉部微笑表情（Face）、舉手測試（Arms）、語言測試（Speech），發現異狀應記住發病時間（Time）趕緊送醫。

年輕人長期過勞 風險高

腦中風過去常發生在中老年人身上，年齡確實是危險因子之一，但現代人缺乏運動、壓力過大、飲食重鹹、經常熬夜等，不良生活習慣讓發病年齡愈來愈年輕。根據新竹市的送醫紀錄統計，每年約有6、7例年輕型中風，新竹科學園區是半導體產業重鎮，工程師多長期處於疲勞、壓力大、生活作息不正常，中風或其他心臟疾病很可能找上門。

台灣衛福部公布的統計資料，腦血管疾病為國人十大死因的第4位，亦是全球人口死亡與失能的原因之一。以目前平均需照顧9.9年的數字來看，估算每年長期照護支出約百萬，是拖垮家庭、社會的沉重負擔。台  大醫院新竹分院神經部主治醫師蔡坤璋說，急性腦中風患者到院前的辨識非常重要，首先民眾要有病識感，察覺徵兆立即送醫，同步院前通報，並啟動緊急救護SOP，縮短等待流程。

辨識口訣 微笑舉手說你好

加強中風辨識識能，縮短到院時間、及早治療。

除了將病人迅速送至能診治腦中風的急救責任醫院，蔡坤璋強調，民眾要從預防端下手，藉由飲食、運動來預防，不要輕忽任何前兆。以台灣新竹為例，在2022年的救護案件中，腦中風案例大約2100多件，僅占消防系統總通報案件的一成左右，交叉比對一年約9000例腦中風確診患者，顯示民眾對急性腦中風的識能不足。民眾可透過台灣腦中風學會推出的中風辨識口訣：「微笑、舉手、說你好」，「縮短到院時間、及早治療」可以降低患者死亡率、失能程度。

急性腦中風2不1要
急性腦中風2不1要

中風 血糖 檢測

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