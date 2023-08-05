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中暑太久傷到腦 3年後…確診失智症

沈能元
一名50多歲鑽地工人，中暑昏迷送醫急救，到院時肛溫高達43.8°C，並嚴重昏迷。（取材自臉書）
一名50多歲鑽地工人，中暑昏迷送醫急救，到院時肛溫高達43.8°C，並嚴重昏迷。（取材自臉書）

中暑未及時處置送醫，容易造成腦損傷，恐引發失智症。一名50多歲鑽地工人，上午9時多開始在烈日下工作，約10時多時，他突然停止工作，走路遙晃，騎上機車，才騎幾公尺後跌到昏迷，立即送醫急救。

男子到院後嚴重昏迷、體溫高達43.8°C已是中暑。醫師說，經搶救後約16小時清醒，但男子認知功能明顯退步、反應變慢，神經內科持續追蹤，三年後確診失智症。

清醒後 認知功能明顯退步

台灣三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，此名病人中暑後，沒有立即通知救護車，也沒有移到陰涼處休息，而是放在無遮蓋的小發財車上，但貨車底板已在太陽下曬了數小時，把人放上去就像鐵板燒，到院時嚴重昏迷，昏迷指數3分（昏迷指數滿分15分、最低3分），且身體軀幹及四肢和貨車底板接觸部分，出現三度燒燙傷，約占體表面積21%，燙傷傷口可說是鮮血淋漓、皮膚起滿水泡，「景象十分恐怖」。

朱柏齡指出，病人中暑引發多重器官衰竭，當天降溫後，於16小時後清醒，次日拔管，轉至整形外科處理燙傷傷口，經過多次皮膚移植後，於一個半月後出院。男子清醒後，認知功能明顯退步，問病人今年是幾年，病人竟回答27年前，會客時家屬也感覺病人反應變慢，半年後在門診接受認知功能測試，結果為22分(滿分為30分，小於24分為輕度認知功能障礙)，病人持續在神經內科門診追蹤，於三年後診斷為失智症。

16小時才醒 血栓阻塞腦部

朱柏齡說，中暑程度愈是嚴重、送醫時間過長，以及病人救治後距離清醒的時間愈長，均可能使腦部受到嚴重損傷，如該名病人送醫時，經測量肛溫高達43.8°C，中暑十分嚴重，並由小發財車送醫，時間約20至30分鐘，未由救護車送醫，而加重中暑病情，病人到院後的體溫，比當時昏倒時還要高。

朱柏齡表示，最後病人救治至清醒之間長達16小時，又血管內皮細胞受到熱傷害，引起瀰漫性血管內皮出血，研判是小的血栓阻塞腦部微血管，最後導致罹患失智症。另臨床上也曾收治一名男子，中暑後傷及小腦，造成走路不穩，且寫字像是小朋友寫的字十分歪扭。

戶外工作 別等口渴才喝水

「中暑是完全可預防的疾病。」朱柏齡提醒，夏天戶外工作者中暑的可能危險因子包括喝水不足，或飲用高糖分或含咖啡因飲料，飲酒；體能差，工作超過體能負荷；穿著厚重不透氣衣物；睡眠不足；感冒、腹瀉，身體虛弱，或是體型肥胖。戶外工作時，更要注意環境是否溫度高、濕度高，尤其是熱指數大於40時，熱指數計算方式為溫度 + (濕度x0.1)， 如氣溫為35°C + (濕度60 x 0.1) = 41，就必須多加注意。

在酷熱環境工作的勞工，應穿著淡色、質輕、寬鬆透氣衣服；每15分鐘喝水200至300cc，勿等到口渴才喝水，也勿飲酒或含咖啡因飲料；若有感冒、腹瀉或身體不適時避免在高溫下工作；而要在炎熱環境工作，第一天上工時，應避免過度勞累，因在熱環境工作需要約10至14天，才能逐步達到「熱適應」，並隨時注意有無出現中暑症狀。

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