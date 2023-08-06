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失語症把握黃金治療期 可恢復9成

陳雨鑫
失語症居家復健練習 資料來源：語言治療師葉雅文 
失語症居家復健練習 資料來源：語言治療師葉雅文 

好萊塢影星布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患「失語症」，於2022年宣布退出影壇，震驚全球。布魯斯威利的友人在他宣布息影後，曾對外透露，布魯斯威利早在前5年就開始不對勁，不僅變得沉默，也無法順暢與人溝通。

40多歲的洪洪，騎車被一輛轎車撞上，頭部撞上路邊護欄，不只全身挫傷，頭部也出血瘀傷，送醫急救，住院醒來後，她卻一句話也說不出來，住院前三周，僅能呢喃發出「嗯啊」聲音，被判定罹患「失語症」。

原來是她的腦部嚴重瘀血，壓迫到語言區，經語言治療師積極協助，住院第四周，她才從呢喃聲到只能講一句話，再恢復到可正常聊天。

常見造成失語症原因，台灣北醫附醫復健部語言治療師葉雅文說，以外傷、墜樓、中風最多，主要是腦部出血或組織壓迫到語言區所致，只要把握三個月的黃金治療期，多數都能恢復到過去功能的九成以上，一旦錯過，再復健恢復難度高。

葉雅文表示，失語症並不少見，當大腦左側半球，即負責語言功能的區域，受到損傷或生病時，溝通能力就會受到影響，很多患者是「聽說讀寫」功能都同時消失，只是語言是每天都在使用，容易最早被發現。

3類型 要持續復健

臨床上，較容易碰到中風引發失語症的患者，當醫師評估患者說話變慢，或是家屬反映溝通異常等，語言治療師就會介入評估，失語症一般有三種類型：當聊天出現答非所問，屬於「理解型失語症」；患者表達出現有口難言，屬於「表達型失語症」；描述情緒或物品時詞不達意，或用詞不精確，屬於「命名型或表達型失語症」。

同時會評估患者閱讀狀況，如果無法識字，則屬於「失讀症」，無法寫字或是用文字表達，屬於「失寫症」。

葉雅文說，洪洪是她協助治療的案例中，進展速度最快的，通常外傷的患者，壓迫到腦部的瘀血退去，大多可恢復語言功能；如果是腦中風患者，很難在住院的一個月期間內，透過復健就能達到恢復語言功能的效果，通常需要三個月，並且後續要持續復健才能維持效果。

防退化 可居家訓練

葉雅文指出，不管大腦有沒有受傷，如果長時間未受到刺激，語言功能、閱讀功能、寫作功能都會變差，更何況是腦部受過傷者，更需要反覆訓練，增加刺激。腦中風患者出院後，若轉院，可由下一家醫院的復健科銜接復健計畫，如果返家休息，則是可以透過居家復健練習，維持復健強度。

居家復健並不是每一項都需要做，而是針對患者喜歡的項目，例如有些人不愛唱歌，就改採跟讀或是模仿影片說話的方式復健，一般長輩若擔心自己退化，也能透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會。

失語症只要把握黃金治療期，並透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會，多數都能恢復；...
失語症只要把握黃金治療期，並透過居家復健練習，增加腦部訓練的機會，多數都能恢復；圖為示意圖。(Getty Images)

失語症 中風 布魯斯威利

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