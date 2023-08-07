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長者易摔倒恐猝逝 防跌9招快學起來

許政榆
長者最常跌倒場所第一名是自家住宅，臥室、客廳和浴室則是室內跌倒熱點；圖為示意圖。（Getty Images）
長者最常跌倒場所第一名是自家住宅，臥室、客廳和浴室則是室內跌倒熱點；圖為示意圖。（Getty Images）

根據統計，長者最常跌倒場所第一名是自家住宅，臥室、客廳和浴室則是室內跌倒熱點。

以台灣為例，根據國民健康訪問調查顯示，65歲以上長者，約每6人就有1人在一年內發生跌倒經驗，每12位長輩就有1人曾經因為跌倒而就醫；跌倒發生後，會造成身體不適、疼痛、生活品質變差及心理的壓力；若跌倒嚴重，甚至會造成長期臥床、死亡。根據衛福部2020年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位。

長者常見跌傷地點，52%發生在室內，包括臥室、客廳、浴室；48%發生在室外，其中以街道或路邊、公園或運動場排行前二名。長者跌傷的主因，依序為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏，以及碰到或撞上物品或人。

馬偕醫院急診醫學部主任簡定國表示，長者因跌倒送醫的常見受傷部位，包括頭部撕裂傷、胸部挫傷，以及手腕、髖部骨折等。他提醒，若長輩跌倒時，不要馬上扶他起來，避免造成二次傷害。

國健署「長者防跌妙招手冊」提供九項建議，包括光線要明亮、電線靠牆收、地板保持乾燥、移除平日活動路線上的雜物、浴室加裝扶手、確保樓梯扶手穩固、選擇合適的鞋子及輔具、下床或起身要緩慢、就醫時將正在吃的藥單或藥袋帶給醫師看。

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