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肝病三部曲有望逆轉 醫：感染B肝未追蹤恐成肝癌

記者李青縈／台北即時報導
台灣曾是全球肝炎危害最嚴峻的國家之一，但是推出全球首個新生兒全面接種B型肝炎疫苗後，已讓感染人數大幅減少。圖為B肝疫苗。 （本報資料照片）
台灣曾是全球肝炎危害最嚴峻的國家之一，但是推出全球首個新生兒全面接種B型肝炎疫苗後，已讓感染人數大幅減少。圖為B肝疫苗。 （本報資料照片）

55歲王先生曾在年輕時被檢查出B肝，但卻疏於定期追蹤檢查，直到近期在腹部超音波檢查時才發現有脂肪肝及肝硬化。台灣北投健康管理醫院副院長梁程超表示，肝臟被稱做沉默的器官，多數B肝感染者幾乎無沒症狀，但若錯過可藥物控制發炎的時間可能讓肝臟細胞纖維化，甚至導致肝硬化。

王先生早期得到B型肝炎時認為感染B肝的人不少，而且不會也有太大危害，加上自己沒有不舒服症狀，就未定期追蹤檢查。直到近期在健康檢查時他才發現有脂肪肝以及肝臟體積小、紋路較粗糙、表面不平整等肝硬化特徵。

梁程超說，肝臟內部沒有痛覺神經分布，所以肝臟初期病變時毫無異常不適感，但如果長期疏可能會錯過可以藥物控制的肝臟慢性發炎階段，而放任肝臟長時間的反覆發炎，會讓肝臟細胞纖維化並且進一步導致肝硬化。

梁程超表示，早期肝硬化症狀也不明顯，嚴重則可能疲倦、虛弱、噁心、食慾不振、體重減輕、腹痛、腹脹、皮膚出現黃疸變黃或蜘蛛狀血管瘤等症狀。但若是嚴重時才就醫檢查，很可能已處於肝硬化階段，若此時再沒有妥善控制，將面臨會肝病三部曲肝炎、肝硬化、肝癌的最終章。

至於肝硬化可否逆轉？梁程超說，「有機會」，B型肝炎患者如果長期使用口服抗病毒藥物，可避免肝臟反覆發炎，不但肝功能恢復，肝硬化等級也有機會出現下降的趨勢，也可降低罹患肝癌的風險。民眾若想知道的肝臟健康狀態可以透過抽血及超音波檢查。

7月28日為世界肝炎日，世界衛生組織（WHO）將今年主題定為「One life, one liver」一人一生一個肝臟。台灣曾是全球肝炎危害最嚴峻的國家之一，但是在1986年推出全球首個新生兒全面接種B型肝炎疫苗後，已讓感染人數大幅減少。雖然C型肝炎目前還沒有疫苗注射可以預防，但已有非常有效的口服抗病毒藥物可以根除C肝，台灣預計在2025年底讓25萬人接受全口服新藥治療以達根除目標。

疫苗 WHO

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