男久咳不癒 奇美推雷射針灸搭配中藥調理緩解症狀

「醫生怕治嗽」？西醫治一年照樣咳！中醫治七天好一半。（記者周宗禎／攝影）

新冠疫後「長新冠」患者尤其久咳不癒、西醫治療不彰人數暴增，台灣奇美醫院25日發表中醫藥治療成功案例。45歲患者西醫治療一整年都沒好，中醫「對症下藥」治咳、配合「雷射針灸」，搭配吃中藥兩星期，症狀緩和許多。

奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾表示，這名壯男確診治療後喉嚨痛和咳嗽依舊反覆，一年來不定時心悸、血壓 飆高，偶爾小便不順。三周又感冒發燒及喉嚨痛，治療後多數症狀緩解，但咳嗽仍嚴重，決定試試中醫。

奇美中醫部主治醫師梁祐爾表示，郭先生「一講話就乾咳、喉嚨癢」，偶爾有痰，但不會咳到呼吸困難或胸悶，睡覺不會咳、活動也不會喘。檢查確診感染後咽喉發炎、粘膜受損未康復致慢性咳嗽，開立「銀翹散」、「麻杏甘石湯」搭配雷射針灸，治療兩周症狀就緩解。

梁祐爾指出，咳嗽原因多，久咳不癒需提高警覺。咽喉為「心肺肝腎呼吸之門，飲食聲音吐納之道」，慢性咳嗽除感染未癒，還需考慮鼻涕倒流、氣喘、胃食道逆流，排除肺部發炎、癌症 、上呼吸道阻塞、感覺神經過度敏感、藥物副作用等可能。這類「確診後慢性咳嗽」不少見，時間從數周到半年以上都有，病人不勝其擾。

奇美醫院中醫部統計2020年至2022年約兩千人因咳嗽求診，其中確診誘發慢性咳嗽近百人，三周以上慢性咳嗽症狀平均治療兩周緩解，目前門診仍有不少病人因咳嗽就診。

梁祐爾說，中醫調治咳喘，依是否「外感病邪」及體質陰陽虛實偏盛，隨病況緩急及症狀表現治療，尤其著重肺、脾、腎三臟關係，三者都是調節氣體出入吐納與痰濕生成重要臟腑，唯有三者功能正常才能讓人不咳而呼吸順暢，而心、肝火熱上逆同樣也影響咳嗽。除了確定外來感染是否解除，還要注意病人體力、消化、情緒跟睡眠情形。

這名患者喉癢久咳，因性急緊張、不好入睡，常心悸、血壓高、小便不順又腰痠，舌頭顏色紅、舌苔少，脈象滑短，體質屬氣鬱化火。首次處方以銀翹散與麻杏甘石湯宣肺解表，加上紫蘇葉、浙貝母、陳皮、砂仁、厚朴行氣化痰止咳，服藥兩日咳嗽就緩解許多。

後續以止嗽散止咳化痰，搭配加味逍遙散、牡蠣、鉤藤、蟬蛻、黃芩疏肝平肝清熱，與生地黃、桑寄生補益肝腎。除了藥物外，再搭配雷射針灸以低能量雷射刺激有反應的耳朵穴道氣管點、肺點、耳神門、交感點、內分泌點，及軀幹穴道孔最、列缺、少商、印堂、內關。經過中藥內服合併雷射針灸後，咳嗽已不再困擾他，內分泌及交感神經偏亢情形也逐漸平復及穩定。

梁祐爾表示，中醫治咳從病程及體質下手，可避免後遺症，以下生活保健對預防久咳也有幫助：

● 避免受涼：夜晚外出、凌晨起床、進冷氣房時酌加薄外套或脖圍。勿冷風直吹，尤其是頭髮未乾、皮膚潮濕或有汗時。

● 飲食作息正常：均衡且規律飲食可培養健康腸道菌叢、提升免疫力 ，適度補充根莖類、五穀、肉類等有助補充氣力；睡眠不足影響內分泌及代謝，容易疲倦，生病復原慢。

● 強健穴道按摩：深度按壓合谷、列缺，可通經活絡，防止感冒咳嗽。