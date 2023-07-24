「尿失禁」造成社交困擾 4種治療方式可解

（圖：健康醫療網提供）

尿失禁是一種常見的問題，這種非自主尿液流失不僅對身體健康造成影響，還會對情緒和社交活動帶來困擾。尿失禁主要分為兩種類型：應力性尿失禁（Stress incontinence）和急迫性尿失禁 (Urge incontinence)。

應力性的尿失禁 尿液不自主流出

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科邱垂青主治醫師表示，應力性尿失禁是指在咳嗽、打噴嚏或身體用力時出現尿液不自主流出的現象。應力性尿失禁通常發生腹腔內壓力增加時，尿液的壓力超過了尿道和骨盆底肌肉 的控制能力而出現漏尿的狀況。

危險因子包括年齡、懷孕和分娩、肥胖 、慢性咳嗽、劇烈運動以及與骨盆底肌肉無力或受損相關的其他疾病或手術。邱垂青醫師指出，針對應力性尿失禁，有不同的治療方法幫助病患面對這擾人的問題。

應力性尿失禁 常見但可治療

邱垂青醫師建議，首先可先嘗試保守性的治療，這包括行為治療、體重管理以及骨盆底肌肉訓練。

一、控制水份攝取：建立適當水及排尿習慣，建議一天攝取水分不宜過多，白天每2-3小時排尿一次，睡覺前幾小時減少飲水量，以免影響睡眠品質。

二、對於體重過重的病人，減輕體重可以減少尿失禁的狀況。

三、在家可以練習凱格爾運動，建議一天可以分成三次做100-200下。

四、到醫療院所接受骨盆底肌肉電刺激治療、生理回饋或電磁波刺激。

尿道中段懸吊術成效佳 傷口小、手術時間短

若保守治療成效不好，或者是尿失禁的狀況嚴重影響到生活，手術為另外一項選擇。目前應力性尿失禁手術的主流為尿道中段懸吊術，目的為使尿道跟膀胱頸經過懸吊後維持正常位置；這種手術有效果好、傷口小、手術時間短、住院時間短等優點。

邱垂青醫師建議，在制定個人化的治療計畫時，患者應與醫師討論其症狀和治療選擇，以找到最適合自己的解決方案。

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資料來源：健康醫療網

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