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陰道塞藥草「解毒去異味」？ 醫：千萬別試

林琮恩

TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草蒸氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。台北醫學大學教授、開業婦產科醫師劉偉民表示，陰道正常細菌叢不須外物介入就能維持環境弱酸性，且陰道蒸氣可能造成燙傷危險，女性千萬不要嘗試；為維持陰道弱酸性環境，行房後應讓偏鹼性的精液流出、沖洗。

外媒報導，陰道解毒珍珠是以紗布將藥草包成球狀，塞入陰道內使用，號稱可去除毒素、避免感染。劉偉民指出，陰道中的正常細菌叢能讓陰道環境酸鹼值（PH值）落在3到5之間、程弱酸性，藉以保護陰道，正常女性不必特別製造特殊環境，人體也能自然調適。臨床上常提醒女性保養私處避免使用塞劑、抗生素等，中藥、藥草因酸鹼值、成分都不明朗，更不該嘗試。

劉偉民說，只有少數情況如泡完溫泉後，建議女性用清水沖洗私密處，避免鹼性的溫泉水質影響陰道環境的酸鹼；許多人聽信偏方用可樂、鹽巴去沖洗陰道，「這都是亂傳、千萬不要嘗試。」

不少女性私密處感染是發生在月經期間。劉偉民說，原因是血液呈鹼性，會改變陰道酸鹼值，但陰道能夠自然調適；在不使用保險套的情況下，行房後因精液程鹼性，對陰道弱酸性的環境不利，若無生育需求，應讓精液流出後以清水沖洗。至於坊間使用陰道蒸氣一說，不但沒有實際療效，還可能讓女性私密處「低溫燒傷」。

醫學 低溫 保險

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