老公碎念聽不見 中年婦就醫驚見4公分大「聽神經瘤」

圖片來源 ／健康醫療網

64歲陳姓婦人公職退休後便與丈夫賦閒在家，但近年來她經常飽受左邊單側耳鳴所苦，且老公常抱怨「我講話你都沒在聽」，直到至醫院安排進一步詳細檢查，才赫然發現左側的小腦橋腦角長出一顆4公分大的聽神經瘤，緊急轉由神經外科團隊手術切除。

單側耳鳴、聽力衰退 「聽神經瘤」95%是良性

台灣亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師施亮均指出，聽神經瘤主要長在「小腦橋腦角」（小腦和橋腦所形成的三角地帶），幾乎95%是良性腫瘤 ，且生長非常緩慢，臨床病例也不多，約只有十萬分之一，由於小腦負責維持平衡和動作協調，橋腦則是與呼吸調節、睡眠周期等重要功能有關，因此若是聽神經瘤不斷長大，壓迫周圍組織，受損症狀會越來越明顯，進而嚴重影響生活品質。

大於3.5公分建議開顱手術 「搏動性耳鳴」應儘速就醫

聽神經瘤的特徵主要為單側耳鳴及聽力衰退，少數伴隨耳悶或耳脹、頭痛、眩暈、步伐不穩等，若是3.5公分以上的聽神經瘤，一般會建議接受開顱手術，殘留部分再以加馬刀治療，至於3.5公分以下的腫瘤或病患不適合、不願採用開顱手術，則會建議加馬刀治療。

此外，施亮均也指出，平時也要注意「危險耳鳴」，包括「單側耳鳴」及「搏動性耳鳴」，後者聽起來會像是流水聲、咻咻聲或呼呼聲，多半與腦部、頸部的動靜脈血管異常有關，例如血管硬化、狹窄、阻塞或畸形等，因伴隨著心跳的頻率，所以稱為「搏動性」，若有類似症狀，務必盡快就醫。

嚴重引發腦內出血、中風 癱瘓 及早就醫降低聽損

施亮均提醒，聽神經瘤生長速度十分緩慢，即便初期會造成走路不平衡、聽力減弱、臉麻等併發症 ，病人多半也只會以為是小毛病不在意，身體也逐漸適應，直到症狀嚴重時才趕緊就醫，此時聽神經瘤可能已經長到2公分以上，嚴重時甚至會壓迫小腦、腦幹及其他顱內神經，引發腦內出血、潰爛感染、吞嚥困難、中風癱瘓等後遺症，千萬不可小覷；若有「單側耳鳴」，越早就醫，越可降低永久性聽損以及其他神經功能的損傷。

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資料來源：健康醫療網

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