七旬翁腳麻痛到變冰冷險截肢 醫列5大跡象搶救

圖片來源 ／健康醫療網

70歲宋姓老翁生活規律，過去有高血壓 及冠狀動脈心臟病 ，今年5月的某日早晨突然感覺右腳麻痛不已，且逐漸冰冷，以致無法走動，緊急送醫經心電圖及電腦斷層檢查後，診斷為心律不整合併。

急性上下肢缺血性壞死 嚴重恐面臨截肢

奇美醫療財團法人奇美醫院心臟血管內科醫師黃聖中說明，急性上下肢缺血性壞死(Acute Limb Ischemia)，不同於慢性肢體缺血性疾病，一旦發作，上下肢容易出現痛、摸不到脈搏、麻、蒼白、甚至癱瘓等症狀，雖然不會造成立即的生命危險，但原理如同急性心肌梗塞般，若不緊急處理恐造成肢體細胞壞死，造成病人肢體缺失、失能、甚至感染或敗血症等，嚴重可能還需面臨截肢風險，引發憾事，不可不慎。

觀察上下肢「5P」徵象 自我察覺、及早治療

根據2019年瑞士Journal of Clinical Medicine期刊指出，急性上下肢缺血壞死發生率每一萬人口每年約2人，但即使經過適當且緊急處理，最後截肢或死亡的比率於住院30日統計為15%。

醫師提醒，一旦發生肢體的功能喪失或截肢對病人未來的生活必定有很大的影響，甚至影響家庭及造成整個醫療經濟負擔，所以平常的追蹤保養相當重要，早期的診斷及介入治療更是一大關鍵！平時民眾可觀察自身是否有上下肢5P症狀，包括疼痛(pain)、摸不到脈搏(pulseless)、腳麻(paresthesia)、腳蒼白(pale)、癱瘓(paralysis)等，如有發現可及早檢查與治療。

後續治療不可少 復健照護都重要

黃聖中提醒，打通後的血管需觀察是否回復正常血液循環，也需觀察是否再次發生阻塞以及其他併發症等。後續長期的藥物治療是控制心律不整的抗凝血劑，動脈粥狀硬化的危險因子控制(如：血壓、血糖 、血脂肪控制及戒菸等)以及抗血小板藥物等使用。一個完整的治療也包含許多科別團隊成員合作，如急診的早期診斷，聯絡心臟血管內科或外科的處理，以及後續的復健和傷口照護等皆是不可或缺的。

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資料來源：健康醫療網

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