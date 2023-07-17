高壓氧治療 改善30年纖維肌痛症

郭婦接受高壓氧治療約兩個月改善全身痠痛。(記者簡慧珍／攝影)

70歲郭姓婦人全身疼痛30多年，看遍各科名醫被診斷為纖維肌痛症，服藥都沒明顯改善，被告知要有「與疼痛共存」的心理準備。後來郭婦接受高壓氧治療，疼痛大幅減輕到幾乎不痛，也因此容易入眠，現在睡得好、心情好，病情相當樂觀。

郭婦說，30年前她工作很忙加上照顧婆婆，身心俱疲，揣想身體疼痛是工作太累或照顧婆婆時拉傷，應該幾天就會好轉，沒想到竟是30年噩夢的開端，疼痛範圍擴大，從頸部到下肢無一倖免。

郭婦看過免疫風濕科、骨科 、復健科等科別，服藥只能緩解症狀，無法根治，後來到醫學 中心疼痛科看診，醫師從各種數值及評估診斷為纖維肌痛症，建議她這輩子「跟疼痛做朋友」，只能嚴重時服藥緩解，令她相當沮喪。

後來郭婦失眠，被診斷為纖維肌痛症的合併症狀，她除了服藥緩解，也聽從醫師建議穿寬鬆衣服避免碰觸肌肉 而更痛，並養成游泳習慣緩解疼痛，但所做的治標不治本，她不放棄求醫，經人介紹到台灣彰化醫院找高壓氧中心主任的骨科醫師陳柏辰看診，經過檢查，建議嘗試高壓氧治療，3次疼痛感大幅消退，10次後疼痛感微乎其微。

陳柏辰表示，纖維肌痛症（Fibromyalgia）是全身肌肉慢性疼痛的疾病，全身各處疼痛之外，常會合併睡眠障礙、焦慮、偏頭痛、倦怠感等症狀，中年女性罹患比例較高，原因不明，有研究指出可能與壓力有關，目前沒有單一有效的治療法。

他說，近來國內外很多文獻提出高壓氧可以改善纖維肌痛症，雖然不見得人人有效，至少是個契機，病人還可借助服藥達到緩解，平常應保持愉悅的心情、充足的睡眠、規律的運動。