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把握「冬病夏治」時機 三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾

記者周宗禎／台南即時報導
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。（醫師莊照宇提供）
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。（醫師莊照宇提供）

台灣最近高溫多日，中醫師提醒正是「冬病夏治」好時機，尤其冬天常見的過敏症狀「三伏貼」可有效減緩。奇美醫院中醫部醫師莊照宇指出，穴位貼敷治療簡便無侵入性，中醫常用來改善體質、增強冬天發作的成人或兒童過敏性疾病抵抗力，達到「冬病夏治」的效果。然而三伏貼好處雖多，也不是每一個人都適合。

莊照宇說，過敏性鼻炎、氣喘等常冬季發作，春夏後減緩，許多病人都因症狀緩解而忽視中斷治療，又到冬季時症狀復發且越來越嚴重。

「三伏貼」概念出自清代《張氏醫通》，是在三伏時節利用元胡、細辛、白芥子、生薑汁等「溫熱藥物」在肺俞、定喘、大椎、天突等特定穴位貼敷，又稱「天灸」。

三伏天是以黃曆推算，夏至後第三個庚日為初伏，第四個庚日為中伏，立秋後第一個庚日為末伏，是一年中天氣最炎熱、人體陽氣最旺盛時候。皮膚毛孔開泄，藥物最容易由皮膚滲入穴位，透過經絡直達病處，庚日又是經肺經陽氣，鬆解寒邪最佳時機。

健保資料庫統計資料，20歲以下被診斷氣喘比例高達15.7%。若能用藥控制，七成五病人成年前緩解不再復發。仍有近三成症狀可能持續到成年。

慢性、虛寒性(冬季天冷症狀加重者)與慢性胃痛、腹瀉、長年關節炎或筋骨痠痛，生殖或泌尿疾患如痛經不孕、男性遺精早洩、小兒遺尿都能使用，也常用於腸胃和慢性痠痛。敷貼穴位也會根據不同症狀調整。

基隆長庚醫院發表實證研究報告，三伏貼配合特定穴位誘發局部免疫反應，達到整體免疫系統功能調節效果。「對病人生活品質及疾病嚴重程度皆有明顯改善」。

今年初伏國曆7月21日、中伏7月31日、末伏8月10日。奇美中醫部提醒有需要民眾把握最佳治療機會。

莊照宇表示，因三伏貼是以溫熱性質藥物敷貼，需經醫師評估，若病人屬熱證體質，或懷孕婦女與1歲以下幼童，因為體質性質易化熱上火，不宜使用。有感冒、急性感染及皮膚過敏等病人，也不建議使用為避免發炎反應加重。，這兩類族群也不建議。

三伏貼治療時不要洗冷水澡，也不要吃冰飲、生冷瓜果，以免寒邪入內抵銷原有的陽氣補充。飲食清淡為主，避免燥熱、辛辣、油膩食物減少「上火」。敷貼過程若皮膚搔癢、紅腫、起水泡，可能是個人皮膚特質對中藥過敏，應立即移除。

把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。（醫師莊照宇提供）
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。（醫師莊照宇提供）
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。圖／醫師莊照宇提供
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。圖／醫師莊照宇提供
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。圖／醫師莊照宇提供
把握「冬病夏治」時機，三伏貼可減緩虛寒治療慢性痼疾。圖／醫師莊照宇提供

過敏 健保 高溫

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