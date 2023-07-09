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三陰性乳癌 擴散速度快 易發生遠端轉移

李成蔭
婦人罹患「三陰性乳癌」，影像顯示腫瘤明顯侵襲胸壁，造成開放性傷口。（圖：台北慈濟醫院提供）
婦人罹患「三陰性乳癌」，影像顯示腫瘤明顯侵襲胸壁，造成開放性傷口。（圖：台北慈濟醫院提供）

一名68歲婦人乳房流血還發出惡臭，經診斷竟為「三陰性乳癌」。台北慈濟醫院一般外科主治醫師王聖麟表示，該型乳癌多為遺傳、基因變異，不同期別可分別用放射線及化學、免疫療法治療，建議民眾維持健康作息，避免菸酒，多吃蔬果，並定期篩檢，才能減少乳癌纏身。

婦人左側乳房巨大腫瘤穿破胸壁，不僅流血還發出惡臭，送急診，醫師診斷為蜂窩性組織炎，後來再安排電腦斷層檢查、病理組織切片，發現為第四期「三陰性乳癌」。王聖麟以抗生素治療後，再以化學治療、配合免疫治療，傷口經六個月癒合，目前穩定接受化療、追蹤中。

王聖麟說明，乳癌可以分為管腔Ａ型、管腔Ｂ型、二型人類上皮成長因子接受器蛋白過度表現型，若腫瘤細胞三種受體的表現都呈陰性就屬於「三陰性乳癌」，該情況約占所有乳癌的15%。

部分「三陰性乳癌」初期沒有症狀，也不會疼痛，後期則會表現出乳頭出現帶血分泌物、凹陷或表皮發癢、變紅、潰瘍、乳房及腋下出現腫塊；相較其他乳癌，該型乳癌腫瘤成長及擴散速度快、容易發生遠端轉移，且有些案例會產生疼痛感。

王聖麟指出，不同期別的治療方式也有所不同，早期患者的腫瘤較小且無淋巴結轉移，可以利用手術切除腫瘤並搭配放射線治療、化學治療。近年來免疫療法的出現，對於腫瘤較大或有淋巴結轉移的患者，可有效縮小腫瘤體積，延緩腫瘤進程；該療法每兩周注射一次「免疫檢查點抑制劑」，激活T細胞攻擊癌細胞並增強身體細胞功能，防止癌細胞惡化，治療成功率約50%；讓末期患者有超過兩年的存活機會。

王聖麟提醒，維持健康的生活習慣，避免抽菸、喝酒，飲食方面多吃蔬果、減少攝取紅肉，才能減少乳癌纏身，最重要的是要定期進行兩年一次的乳房攝影篩檢，尤其是有家族史的患者。若發現疑似乳癌的症狀，建議早期治療，配合醫囑，做長期的追蹤及有效的藥物控制。

婦人罹患「三陰性乳癌」，醫師以抗生素治療，配合免疫治療，傷口六個月癒合。 （圖：...
婦人罹患「三陰性乳癌」，醫師以抗生素治療，配合免疫治療，傷口六個月癒合。 （圖：台北慈濟醫院提供）

腫瘤 癌細胞 篩檢

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