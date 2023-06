健怡可樂與冰淇淋都有用 傳「阿斯巴甜」將列為可能對人類致癌

衛報29日報導,健怡可樂、冰淇淋與口香糖等數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿巴斯甜」將被宣告為可能對人類存在癌症風險。路透

衛報29日報導,包含健怡可樂、冰淇淋與口香糖在內,全球有數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿斯巴甜」(Aspartame)將被宣告為可能對人類存在癌症 風險。

世界衛生組織(WHO )下屬癌症研究部門「國際癌症研究機構」(IARC)進行了阿斯巴甜的安全審查,並將於7月發布報告。

根據路透披露消息,IARC正準備把阿斯巴甜定義為「可能對人類致癌 」,意味著有一些證據將阿斯巴甜跟癌症聯繫起來,但是證據不多。

IARC有兩個比較嚴重的類別,分別是「很可能對人類致癌」(probably carcinogenic to humans)和「確認對人類致癌」(carcinogenic to humans),但把阿斯巴甜列入「可能對人類致癌」(possibly carcinogenic to humans)的舉動很可能引起爭論。該機構此前已經因為發布有關難以避免物質或狀況的警報而受到批評,像是把通宵工作跟食用紅肉歸入「很可能對人類致癌」,並把使用手機列為「可能對人類致癌」。

根據一位知情人士說法,IARC安全審查是根據所有已公開證據,對阿斯巴甜是否為潛在危害進行評估,但是並未顧及一個人可以安全攝入多少產品。

報導指出,這項建議來自另一個WHO食品添加劑的專家委員會「聯合國糧農組織與世界衛生組織食品添加物聯合專家委員會」(Jecfa),而Jecfa今年同樣一直在審查阿斯巴甜的使用,定於IARC公開其決定的同一天、即7月14日宣布調查結果。

IARC發言人向衛報證實,該機構已經評估了阿斯巴甜的潛在致癌作用(危害識別),Jecfa此後將更新風險評估工作,包括審查阿斯巴甜的可接受每日攝取量跟膳食暴露評估,「兩項評估的結果將於2023年7月14日一起公佈」。