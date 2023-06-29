攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

癌症 死亡時鐘加速，而攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌三種癌症在台灣十大死亡癌症排名亦漸漸往前，成為不可忽視的隱憂。北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，這三種癌症雖然致病因素不同，但是發病早期幾乎無症狀，若無定期健檢發現時多是晚期，導致死亡率大增。

衛福部日前公布2022年十大死因，癌症持續蟬聯41年冠軍，去年奪走逾5萬條生命，占所有死亡人數四分之一。而十大癌症死亡率排行依序為，(1)氣管、支氣管和肺癌(2)肝和肝內膽管癌(3)結腸、直腸和肛門癌(4)女性乳癌(5)前列腺(攝護腺)癌(6)口腔癌(7)胰臟癌(8)胃癌(9)食道癌(10)卵巢癌。

沈彥君分析，肺癌、肝癌已經蟬聯多年，但攝護腺癌、胰臟癌及卵巢癌長期來死亡率漸漸增加、排名有漸漸往前趨勢。攝護腺癌的死亡率從2012年的10%，變成2022年的15.9%；胰臟癌從十年的7.1%攀升到11.9%；卵巢癌亦從十年前的4.9％變成6.5％。

沈彥君表示，攝護腺癌常見致病成因包括荷爾蒙、高脂飲食和家族遺傳等，為男性專屬癌症、好發於60～80歲。早期發現不易，容易被當作良性攝護腺肥大而輕忽，等到轉移至骨骼引發下背痛，或是無法舒緩莫名長期疼痛才開始就醫檢查。

沈彥君建議50歲以上男性每年可安排PSA（攝護腺特異抗原指數）血液檢測 ；若數值異常上升再用攝護腺磁振造影檢查（MRI）評估是否有腫瘤 ，或至泌尿科就診安排切片檢查。

有癌王之稱的胰臟癌同樣好發在60歲以上族群，風險因素包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等。沈彥君說胰臟癌等到有明顯症狀（如體重減輕、食慾不振、腹部不適）多已是中晚期，癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，而這狀也容易被誤認為腸胃問題，拖延治療時機。

她也說，若只靠腹部超音波難以偵測胰臟是否有病變，以零輻射磁振造影(MRI)進一步檢查，才能一窺胰臟的全貌。

卵巢癌則是好發在更年期後女性，沈彥君表示，隨著晚婚、晚生子的人或不生育的趨勢增多，都有可能增加罹患卵巢癌的風險。早期的卵巢癌大多沒有症狀，即便有症狀如腹脹、脹氣、噁心、易飽足感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病。

沈彥君建議超過40歲以上的女性每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，高危險族群可提早至30歲每半年至一年安排定期檢查。目前針對卵巢檢查常見的方法包括：骨盆腔超音波和腫瘤標記CA125檢驗，也可再加上零輻射磁振造影（MRI）檢查。

此外，沈彥君表示，十大死亡癌症肺癌中最常見的肺腺癌生長速度較慢，只要早期發現存活率其實很高；第一期就被發現5年存活率能到達90%以上，但第4期才被發現，5年存活率僅剩10%。而肺部檢查若只用胸腔X光，敏感度不夠高、盲點多，很難早期發現，低劑量電腦斷層檢查（LDCT）是唯一具國際實證能早期發現肺癌的篩檢工具，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

沈彥君建議除了國健署補助肺癌高風險族群（重度吸菸史者、具肺癌家族史50-74歲男性及45-74歲女性）2年1次LDCT外，像是長期處於二手菸者、長期接觸化學物質（石棉、鈾、銘、鎳等）或是油煙的者都屬肺癌高危險族群，也可以主動安排檢查。