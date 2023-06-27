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清涼劑可以幫助降溫嗎？ 中暑急救5步驟記起來

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

炎炎夏日即將來臨，對熱愛從事戶外活動的民眾而言，是個期待已久的季節，但隨著氣溫上升，中暑的風險也隨之增加。食藥署提醒，使用清涼劑可以幫助降溫，但並不是中暑時的首要處理方法，及時透過冷水擦拭皮膚等急救5步驟，才能降低意外發生的風險！

食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，​中暑是由於高溫、高濕度的環境下，人體無法正常散熱，再加上脫水和電解質不平衡所導致的狀況。面對中暑患者，掌握以下急救5步驟能夠降低中暑帶來的死亡風險：

1、陰涼：將患者移到陰涼通風的地方

2、脫衣：鬆開衣物以幫助通風

3、散熱：於皮膚灑水、扇風幫助降溫，可使用冰袋至於頸部、腋窩或鼠蹊部

4、喝水：補充含鹽分或含電解質的冷開水，不要使用純水。若患者意識不清，則應避免飲水

5、送醫：盡快送醫

使用特定藥物副作用 可能增加中暑風險

部分治療偏頭痛及過敏的藥物會促進血管收縮，進而影響流汗的散熱作用。而一些藥物具有抗膽鹼作用，會抑制腺體分泌、減少流汗，例如三環抗憂鬱劑、抗組織胺。

·常用於治療高血壓和心臟疾病的乙型受體阻斷劑會影響皮膚血流，降低散熱功能

·利尿劑的使用可能增加脫水的風險

·甲狀腺補充劑則可能刺激新陳代謝，增加身體熱量產生

食藥署提醒，民眾若有在使用上述可能增加中暑風險的藥物，可以諮詢醫師或藥師，並進行相應的預防措施，例如保持足夠的水分補充、維持室內通風以及做好防曬等，切勿自行調整或停用藥物。

使用清涼劑是否可以幫助降溫呢？

市售清涼劑多是添加冬綠油、薄荷醇或樟腦等成分，這些成分能夠刺激人體感覺受器，將訊號傳遞至大腦，進而產生涼爽的感覺。不過這些成分對皮膚血管的影響略有不同：

·冬綠油及薄荷醇能夠促使局部血管擴張，增加血流量，有助於降低皮膚溫度。

·樟腦用於皮膚則會使血管收縮，減少血流量，通常用於緩解皮膚紅腫、灼熱。

因此，若希望透過清涼劑來幫助降溫，食藥署建議選擇含冬綠油或薄荷醇成分的產品較為合適。不過使用清涼劑並不是中暑時的首要處理方法。及時透過冷水擦拭皮膚、留意水分補充，以及選擇在一天之中較涼爽的時間外出，其實就能夠有效幫助降低體溫。

 

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58251


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