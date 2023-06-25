男子服感冒藥全身搔癢、冒皮疹 醫揭「1原因」惹禍

圖片來源 ／健康醫療網

40歲張先生因上呼吸道感染症狀，就醫服藥後症狀逐漸緩解；但卻發現身上開始長疹子，而且越來越癢，範圍不停擴散，由於皮疹進展快速，讓他趕緊就醫，所幸經詳細檢查為藥物過敏 ，醫師建議除暫停服藥外，同時搭配低劑量類固醇治療，一周內大幅改善。

藥物皮疹進程快速 嚴重恐皮膚潰爛、死亡

奇美醫療財團法人奇美醫院皮膚科暨醫學美容中心醫師王羽 安指出，皮膚是藥物不良反應最常表現的器官且千變萬化，可以長得像蕁麻疹、血管炎，也可以形成許多水泡或膿皰，以上症狀統稱為藥物疹。藥物疹常常由軀幹開始出現，往四肢擴散，大小不一的紅色斑塊會逐漸聚集成一整片，合併局部搔癢或疼痛。若皮疹的進程快速，僅在兩三天內就擴散至全身，就屬於較為嚴重的藥物疹，尤其是產生水泡或膿皰、合併黏膜部位(如眼睛、口腔、生殖器)腫脹破皮、發燒、倦怠等系統性症狀者，可能會影響到皮膚以外的器官，產生許多後遺症。

史蒂芬強森症候群(Stevens-Johnson syndrome)是臨床上最為嚴重的藥物疹，皮膚呈現如燒燙傷大面積的水泡及壞死脫皮，黏膜嚴重潰爛，常合併敗血性休克及肝腎功能衰竭，最甚者可造成死亡。

常見消炎止痛藥過敏 「立即性過敏」通常數小時內出現

根據一篇2022年的文獻統計，近18年來在臺灣最常產生嚴重藥物不良反應的藥物包含非類固醇消炎止痛藥(NSAID)、抗癲癇藥(carbamazepine, phenytoin, lamotrigine)、磺胺類藥物、人類免疫缺乏病毒(HIV)抗病毒藥物、抗尿酸用藥(allopurinol)等。

立即性的藥物過敏在服藥後幾個小時內就會出現，如蕁麻疹或過敏性休克；延遲性的藥物疹則在服藥後3至14天後才產生，臨床表現更為多樣化。

從醫師指示 不要擅自停藥或改變劑量

王羽安表示，藥物安全首要的步驟就是遵從醫師指示服藥，不要擅自停藥或改變劑量，也不要服用來路不明的藥物。服藥後，需仔細觀察身體是否出現任何不適，並參考藥袋、外盒、仿單的說明，若皮膚出現大面積紅疹、黏膜疼痛、水泡、膿皰以及破皮等症狀，應立刻停藥並儘速就醫。

【延伸閱讀】

你對藥物過敏嗎？ 留意6症狀「疹、破、痛、紅、腫、燒」

注意身體 3 警訊！小心晚期膽道癌 「化療＋免疫」可延長存活期

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58230

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw