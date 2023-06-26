改抽加熱菸個 4個月後變「大白肺」

加熱菸含有甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，甚至含有許多傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。（圖：本報資料照片）

加熱菸抽完變「大白肺」！以台灣為例，醫師指出，2年多前就有年輕人抽加熱菸，不到3至4個月，因呼吸喘送醫治療，經過檢查發現有嚴重「大白肺」。他提醒，加熱菸用電子加熱金屬燃燒菸草，本質還是菸品並非3C產品，過去研究發現，使用加熱金屬燃燒的加熱菸，反而導致過敏 比率增加。

更不健康 呼吸變急喘

台北市立聯合醫院陽明分院胸腔科醫師蘇一峰表示，該名年輕男性起初使用紙菸，後改用加熱菸原因是「認為較健康」，沒想到抽了3至4個月左右呼吸變急喘，後續送往高醫附設中和紀念醫院，經過電腦斷層檢查，發現患者兩側肺部有瀰漫性肺炎，經支氣管鏡檢查確認肺部過敏發炎情形，但未有明顯細菌、病毒感染，因此研判過敏性肺炎是由加熱菸所引起。

蘇一峰表示，後續使用類固醇、抗過敏藥物後，患者過敏性肺炎才明顯改善，度過難關，但「大白肺」不僅造成肺部纖維化，還留下喘等長期後遺症。

加熱過程 會釋出毒性

他表示，2019年菸草控制期刊研究報告指出，加熱菸的塑膠材料在加熱過程中，於90度左右就會釋出急毒性與高毒性物質甲醛氰醇，2020年研究發現，加熱菸產生的菸霧中至少含有丁二酮、鄰苯二甲酸二辛酯等62種有毒化學物質。

2018年，美國菲利普莫里斯菸草公司公布自家加熱菸「IQ*S」含有58種有毒化學物質，且FDA的資料顯示「IQ*S」有22種化合物含量是紙菸的兩倍、有7種則是10倍以上。

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，世界衛生組織（WHO）已提出警告，無論是電子菸還是加熱菸，不但沒有減少臨床疾病的證據，同樣也有二手菸、三手菸危害，德國研究指出，加熱菸會產生PM0.3，即比PM2.5更微小的懸浮微粒（氣溶膠），可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症 或死亡。

加熱菸霧 可飄3米遠

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事、台大醫院家醫科醫師郭斐然強調，日本 研究團隊在暗室使用雷射光照射，發現加熱菸霧可飄到三公尺遠；而另一起日本研究發現，爸爸使用紙菸或加熱菸的家庭，相較於爸爸為非吸菸者，同住家人尿液中的尼古丁代謝物（可丁尼）含量顯著提高，證實加熱菸同樣存在著二手菸的危害。