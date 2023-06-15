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男子車禍昏迷1年 竟因這項最新技術轉醒家人驚

記者修瑞瑩／台南即時報導
29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）
29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）

台灣台南市一名29歲男子遭遇嚴重車禍，救護車將他送到醫院時，已失去心跳，經過搶救雖然恢復，但陷入長期昏迷，家人不放棄，為他尋找各種治療方式，高壓氧、復健、中醫都用上，並轉到安南醫院接受重度憂鬱症患者在使用的「經顱磁刺激」，沒想到經過近1年的治療，男子竟慢慢轉醒，目前已經張開眼、並會微笑，讓家人喜極而泣。

安南醫院精神科主任張俊鴻指出，經顱磁刺激（TMS）治療是一種非侵入性的新型治療方式，可在不需要手術的情況下刺激腦部神經，以達到治療效果，主要用來治療憂鬱症，特別是對於藥物療效有限、或難以承受副作用的患者；但目前的研究顯示，經顱磁刺激對腦傷等神經相關疾病，也具有潛在治療效果，惟未來需要更多的臨床研究進一步探討。

這名患者在去年發生嚴重車禍，全身多處嚴重骨折，而且因為氣胸造成腦部缺氧，送到醫院時，已沒有心跳，經急救和腦部減壓手術後保住性命，但因為腦傷而陷入長期昏迷。

張俊鴻表示，患者在長達近一年的時間裡接受各種治療，但意識指數仍然只有8分（正常人15分）；但家屬沒有放棄，上網搜尋最新研究，發現有經顱磁刺激（TMS）應用於腦傷的治療案例，且安南醫院剛好引進經顱磁刺激設備，便將病患轉到安南醫院做進一步評估。

家屬與醫療團隊討論後，決定除了原有的高壓氧、復健、 中醫治療外，再結合顱磁刺激治療，期盼能對病情有更好的幫助。張俊鴻表示，經過約5個月的治療，患者有明顯進展，逐漸恢復意識，且家人的呼喚有了反應，不只可以睜開眼睛，甚至能夠微笑，這讓家人和醫護人員皆欣喜萬分，也因為看到了恢復的希望，對整個治療更有信心。

張俊鴻提醒，在使用經顱磁刺激進行醫療整合治療前，還是需要經過醫療團隊詳細評估，與家屬充分討論。經歷此次協助患者恢復清醒的經驗後，希望這項新的治療技術，未來能造福更多適合的患者。

手術 車禍 憂鬱症

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