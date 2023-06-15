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跌倒跌出半年快速失智原因 手術幾乎恢復健康

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，手術後，大腦內部腦脊髓液過多消失。（彰化醫院提供）
彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，手術後，大腦內部腦脊髓液過多消失。（彰化醫院提供）

台灣彰化縣64歲周姓婦人最近半年失智病症加劇，家人認為是正常現象，沒想到跌倒撞傷送醫，手術後失智、頻尿、尿失禁和走路不穩的狀況幾乎復元，原來失智是常壓性水腦症引起，顛覆家人的認知。

周婦的女兒告訴醫護，周婦丈夫多年前受傷後失智年，由周婦陪伴到社區照顧據點上課復健，最近半年周婦的健忘程度超越丈夫，例如買菜不但沒帶菜回家還迷路，叫不出親友的姓名，忘了剛說過的話，忘記關瓦斯爐火、忘記鎖門就出門，還尿失禁、走路不穩，結果周婦丈夫反過來照顧她。

周婦1個月前上樓梯時跌倒撞傷，送到衛福部彰化醫院急救，急診醫師找神經外科醫師會診，進一步檢查出周婦罹患水腦症，這一跌因禍得福，手術後，原本家人擔心周婦記憶力快速退化，手術後失智、尿失禁和走路不穩的情況回到原本的生活模式。

衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康15日表示，腦脊髓液具緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量是平衡的，一旦過多就不平衡，造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，這三種情況是最典型的水腦症症狀，好發在60歲以上長者，常被家人當作正常老化或失智而忽略。

賴肇康指出，大多數常壓性水腦症找不出原因，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的包括腦部受傷、腦出血、腦中風、腦血管疾病、腫瘤或感染等；電腦斷層顯示周婦的腦脊髓液過多，可能是腦脊髓液產生太多或吸收太少，或流動受阻，因腦壓增加不明顯，被稱為常壓性水腦症。

賴肇康說，水腦症是少數可經手術治療的可逆腦疾病，引流手術把過多脊髓液代謝掉，7至8成患者可以回復到原本狀況，因此民眾不要以為年長者記憶力變差就一定罹患失智症，錯誤判斷可能會錯失回復機會。

彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，大腦內部腦脊髓液過多。（彰化醫院提供）
彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，大腦內部腦脊髓液過多。（彰化醫院提供）
彰化縣周婦手術後，衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康關心她的失智等症狀改善進度...
彰化縣周婦手術後，衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康關心她的失智等症狀改善進度。（記者簡慧珍／攝影）

失智 手術 中風

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