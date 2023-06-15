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被性騷 4情緒反應恐創傷快就醫

沈能元
醫師指出，被性騷擾後可能出現四大情緒反應，有任一情形都須盡速就醫；圖為示意圖。(本報資料照片)
醫師指出，被性騷擾後可能出現四大情緒反應，有任一情形都須盡速就醫；圖為示意圖。(本報資料照片)

曾被性騷擾的受害者，勇敢的站出來嚴厲譴責加害人，可讓一般人了解性騷擾事件，不分性別，隨時都可能發生在自己的身上。醫師表示，臨床曾遇到學生、上班族被老師、學長或上司性騷擾事件，呼籲被害人遭受性騷擾時，務必立即加以喝斥、阻止，因許多加害人可能是慣犯，絕對不可包容、姑息。

台灣林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘說，遭到性騷擾時，被害人心情可能出現創傷後壓力症候群（PTSD）而有四大特徵，第一、內心對性騷擾事件揮之不去，只要見到加害人，就會感覺惡心，想到不愉快的過去；第二、只要待在發生性騷擾事件的場域、工作環境，就會想要趕快離開；第三、遇到加害人時，只想趕快逃走，避之唯恐不及；最後是出現憤怒、深感不平的情緒反應，且精神隨時緊繃，無法放鬆，睡不好。若出現上述四大特徵，顯示被性騷擾後，心理已遭到傷害，建議應就醫尋求治療。

張家銘說，年輕女性在職場被性騷擾的機會較大，但不代表已婚女性就不會被性騷擾，臨床上就曾收治一名40多歲、已有家庭與孩子的女性，遭到男性主管環抱、襲胸、襲臀，讓她感受不舒服，雖然向公司的性別平等委員會申訴，公司卻置之不理，涉嫌性騷擾的主管並未調離現職或被懲處，還讓兩人持續在同一個單位繼續工作。

張家銘說，該名女子到診間時，感覺被傷害了，心情憤憤不平，十分難過，情緒起伏非常大，且不滿意公司的處理情形，並以出現焦慮、憂慮、失眠等症狀，經心理諮商，並開立放鬆、抗憂鬱等藥物，女子情緒才有改善，且同時開立診斷書，作為女子後續處理所需要的就醫依據。

張家銘說，許多性騷擾加害人可能是慣犯，首先確保自己不要落單，若遭受性騷擾時，務必立即阻止或進行蒐證，不要過度壓抑、容忍、委屈、自責，絕對不要包容、姑息，避免出現下一個受害者；並讓自己知道，這不是自己的錯，如果容忍了，甚至因此離職，可能造成永久的心理障礙。

「現有的防制性騷擾或性平機制，應該要積極介入。」張家銘說，當發生性騷擾時，一定要向有關單位申訴，相關單位也一定要加以調查，而民眾過去常有迷思，認為穿著暴露、行為不端莊的女性才會被性騷擾，這是錯誤觀念，不論男女都應互相尊重。

性騷擾 失眠

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