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鼻腔有腐臭魚腥味 鼻涕竟是罪魁禍首

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名52歲男性，幾個月來左側鼻腔不時有黃色膿鼻涕伴隨鼻塞情形，後來甚至開始聞到腐臭的魚腥味，所以決定至醫院耳鼻喉科就診。

臺北市立聯合醫院忠孝院區耳鼻喉科主任朱峻緯表示，患者透過鼻竇內視鏡檢查發現在左側鼻腔內有起士樣的膿鼻涕，進一步安排鼻竇電腦斷層顯示左側上頷竇內有不均質鈣化以及上頷竇外壁增厚情形，診斷為鼻竇黴菌球(Fungal ball)。

在與醫師討論後決定接受內視鏡鼻竇手術。手術中順利將左側上頷竇開口擴大並將鼻竇黴菌球徹底清除。病人術後恢復良好，濃鼻涕與鼻塞情形大幅改善，腐臭魚腥味也從此消失了。

黴菌性鼻竇炎常發生上頜竇、蝶竇 多數免疫功能正常

鼻竇黴菌球為黴菌性鼻竇炎之一種，多為單側，最常發生於上頜竇，其次為蝶竇。最常見的黴菌菌種為麴菌(Aspergillus species)，病患多數免疫功能正常，手術清除為根治之最佳方式，而內視鏡鼻竇手術為安全有效之治療方式，預後相當良好。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58088

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