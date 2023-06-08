居然是「黑內障」 水晶體過熟很嚴重？ 醫：恐增加失明危機

圖片來源／健康醫療網

73歲的張太太(化名)，退休 後的興趣就是在家後院種菜，即使視力漸漸模糊，但她認為只要能看得到物體的輪廓，就不影響日常生活，因此遲遲未就診。直到有一天在整理菜園時，蟲的屍體跑進眼睛，到眼科處理時才發現白內障已經很嚴重。負責收治患者的台灣新竹諾貝爾 眼科何奕瑢醫師說，張太太來門診時，她的白內障已經過熟成「黑內障」了，再不治療恐會失明，且因水晶體過熟導致組織脆化，手術 困難度及風險高，因此建議搭配飛秒雷射白內障手術，提升手術精準度，並減少乳化超音波能量使用，術後恢復良好，讓張太太能繼續享受愜意的退休生活。

白內障年輕化 這三大族群最要當心

白內障是眼睛內的透明晶狀體因年齡增長而退化，除了造成視力模糊、眩光、夜間視力差、畏光等，若長期拖延未處理，可能使水晶體過度成熟，而造成視力永久喪失。何奕瑢醫師表示，過往白內障好發年齡為60歲以上，近年來，白內障開始有年輕化的趨勢，門診中有不少40、50歲就白內障的患者，可能與現代人大量使用3C有關，另外高度近視者(500度以上即為高度近視)，或是長期暴露於紫外線下，都會提高白內障的形成，應該要特別注意眼睛的保健。她也提到，若成年人近視度數還在逐年升高，就要注意是否有白內障。

白內障手術一生一次 飛秒雷射提升精準度與安全性

現今沒有有效的藥物可以治療白內障，目前以置換人工水晶體為主要的治療方式。何奕瑢醫師表示，由於白內障手術只能進行一次，因此，治療前必定要與醫師討論適合自己的人工水晶體，若有需要時，透過飛秒雷射輔助的白內障手術，能夠進一步提升手術的安全性及精準度。

飛秒雷射白內障手術，以3D斷層掃描輔助手術規劃及術中全程監控，更清楚顯示眼睛結構外，能精準進行定位與切割，不僅縮短手術時間，也減少術後恢復期，減輕患者的負擔；非平壓式的液態光學介面能避免手術過程中眼壓上升，提升舒適度。像是前述的「黑內障」個案，因水晶體過熟導致組織脆化，手術困難度及風險高，因此建議採用飛秒雷射手術，減少手術風險。一般來說所有白內障手術患者皆適用，除非有特殊情況，如角膜結疤等現象，才需以其他方式摘除白內障。不過，醫師也提到，眼睛是靈魂之窗，應主動愛惜與保養，每位白內障患者都可以自行與醫師討論，選擇適合自己的手術方式。

白內障治療日新月異 出現這3狀況應主動就醫

每年6月為國際白內障衛教月，何奕瑢醫師提醒，55歲以上長者、高度近視者、長期紫外線暴露者、使用類固醇藥物等高風險民眾，若出現視力模糊、成年人近視度數持續增加、眩光嚴重等狀況，盡早就醫檢查。目前全球已累計有將近一億支眼睛罹患白內障，治療白內障是最能避免失明的方法，現今手術已經十分普及與進步，切勿等到白內障過熟至「黑內障」後才治療，恐挽回不了光明「視」界。

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資料來源：健康醫療網

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