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罹癌、化療中 專家：也可以運動

健康醫療網
專家表示，正在化療或接受任何癌症治療時「是可以運動的」，除非病情惡化；圖為示意圖。（Getty Images）
專家表示，正在化療或接受任何癌症治療時「是可以運動的」，除非病情惡化；圖為示意圖。（Getty Images）

罹癌、化療中到底能不能運動？專家表示，除非病情惡化或嚴重急性感染、出血等不穩定的病人在癌症手術後不宜立刻運動，正在化療或接受任何的癌症治療「是可以運動的」。

無論是一般人或是癌症病友，醫學上都會建議多運動有益無害，且對癌友來說，還能適度減緩治療中副作用帶來的不適，也有助於調劑心情，尤其在專業人士指導下訓練，還能帶來更好的效果。

然而正在接受治療的癌友，能不能運動？台灣運動醫學學會副秘書長林杏青指出，由於癌症種類多元、每種癌症症狀也不同，加上患者個體性差異也大，因此沒有一套共用的運動處方，必須由專業人士按照每個人病情、治療方式、體力、年紀、曾經的運動習慣，打造獨立的運動菜單。

若是正在接受化療，體內埋有人工血管的患者，能否提重物？能不能重訓？林杏青表示，沒有絕對可以或不行，例如化療中的癌友，若原本是健力選手或是有固定重訓的人，狀況跟一個肌少症的長輩絕對不同，運動目標及禁忌也會不同。

林杏青強調，訓練前務必要掌握病史，並尋求主治醫師的許可，了解是否有禁忌，而運動指導者，必須知道病人是何種癌症、目前是否正在接受何種治療、目前腫瘤是否仍然存在、以及有沒有相關副作用及併發症──神經病變、淋巴水腫、造口、骨轉移等。小心監測是否有新的症狀產生，例如出現眩暈、噁心、胸痛，應暫停運動。

也許患者會想，正在接受治療，體力較差，是不是等療程結束再訓練比較好？林杏青說，除非嚴重貧血、病情惡化或嚴重感染的病人在癌症手術後不宜立刻運動，正在化療或接受任何的癌症治療，並非絕對運動禁忌。林杏青提醒，若是治療期間較疲憊，可以每日多次短時間運動的方式取代長時間大量運動。

其他訓練考量上，林杏青說，若有神經病變，必須注意負重訓練的安全性，小心跌倒，若風險較高，固定式腳踏車就比自由重量訓更安全；有較高骨折風險就需要調整阻力訓練的衝擊；乳癌病人的訓練必須以不引起進一步水腫為目標調整訓練強度；建議已有淋巴水腫的病人在穿戴壓力袖套下訓練；若是有腸造口，建議需要小心運動引起的腹內壓升高。

(本文由健康醫療網http://healthnews.com.tw/提供)

癌症 手術 醫學

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