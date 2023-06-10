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三高傷口久未癒 動脈阻塞恐截肢

林佩均
張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗腎患者，腳部傷口超過1至2個月都沒有癒合，出現傷口發紺、壞死情形，需盡速就醫。（圖：台衛生福利部豐原醫院提供）
張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗腎患者，腳部傷口超過1至2個月都沒有癒合，出現傷口發紺、壞死情形，需盡速就醫。（圖：台衛生福利部豐原醫院提供）

三高的61歲朱先生，右腳背傷口裂開久未癒合到院求診，檢查出右腳蜂窩性組織炎、動脈血管輕度阻塞，右腳經皮氣球血管擴張術、放置支架，術後朱先生已能輕鬆走路。醫師提醒，罹患高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、年紀男性大於45歲，女性大於55歲，都是周邊動脈血管阻塞疾病的危險因子，嚴重恐截肢。

61歲朱先生有高血壓、糖尿病、高血脂，與末期腎臟疾病病史，右腳背傷口裂開，合併發紅、腫脹、異常疼痛，朱先生到台灣衛福部豐原醫院求診，診斷右腳蜂窩性組織炎。

豐原醫院外科主任陳明澤發現，病人右腳動脈血管輕度阻塞，且雙腳脛前動脈及腓動脈血管變得狹窄，由心臟科醫師張偉俊給予右腳經皮氣球血管擴張術，放置兩支支架，術後右腳血液循環獲得改善。

張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗...
張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗腎患者，腳部傷口超過1至2個月都沒有癒合，出現傷口發紺、壞死情形，需盡速就醫。（圖：台衛生福利部豐原醫院提供）

張偉俊指出，周邊血管是指心臟以外的血管，供應手、腳、大腦的血管。若罹患有高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、年紀男性大於45歲，女性大於55歲，或是有慢性自體免疫性疾病等，都是周邊動脈血管阻塞疾病的危險因子。

張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗腎患者，腳部傷口超過一至二個月都沒有癒合，出現傷口發紺、壞死情形，需盡速就醫。

張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗...
張偉俊呼籲，走路腳會疼痛，出現間歇性跛行，且有三高危險因子，或是長期有糖尿病、洗腎患者，腳部傷口超過1至2個月都沒有癒合，出現傷口發紺、壞死情形，需盡速就醫。（圖：台衛生福利部豐原醫院提供）

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