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洗腎高風險 吃楊桃小心神經中毒

黃妙雲
慢性腎臟病患者吃的水果要低鉀，建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，且維生素C及鐵含量頗高的水果。圖為柳橙。（取自Shutterstock）
慢性腎臟病患者吃的水果要低鉀，建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，且維生素C及鐵含量頗高的水果。圖為柳橙。（取自Shutterstock）

慢性腎臟病患者的飲食應「限鉀」，水果該怎麼吃？台北振興醫院營養師陳韻婷建議，應選擇吃「低鉀」水果，避吃「高鉀」水果，但不是完全不能吃高鉀水果，只要少吃、控制「分量」及「頻率」，可淺嘗。唯忌吃「楊桃」，因其具神經毒性，腎病患者攝取少量楊桃即會有中樞神經中毒症狀，輕微者噁心、嘔吐、打嗝不止；嚴重者甚至昏迷，造成病情惡化。

高鉀水果香蕉。（本報資料照片）
高鉀水果香蕉。（本報資料照片）

每月須抽血 驗血鉀數值

洗腎患者每月必須抽血檢驗血鉀數值，陳韻婷說，正常血鉀濃度是3.5-5.1mmol/L，若血鉀過高（超過5.1mmol/L）時，則完全不可吃鉀含量高的水果；若血鉀正常，一周控制攝取頻率2至3次，每次不超過半碗分量。

所謂高鉀水果，指的是每100公克水果鉀含量超過300毫克，包括香蕉、奇異果、釋迦、棗子、黑棗、紅棗、果乾等，像一根香蕉的鉀含量大多在300毫克以上；一顆奇異果的鉀含量雖然不到300毫克，但若吃下兩顆也是超標。至於低鉀水果，則是每100公克鉀含量在200毫克以下。

高鉀水果奇異果。（取材自ingimage）
高鉀水果奇異果。（取材自ingimage）

水果吃低鉀 含鐵、維生素C

慢性腎臟病患者不僅有鉀離子代謝問題，還會伴隨出現貧血，因此吃的水果除了低鉀，也要富含鐵質及維生素C，同時應依據血鉀數值做調整。陳韻婷認為，在日常飲食中，補鐵可從攝取肉類食物補充，水果則建議吃木瓜、芭樂、香吉士、柳橙、聖女小番茄等5種低鉀水果，而且都是維生素C及鐵含量頗高的水果。

洗腎病患吃肉可以補充蛋白質，有助於血紅素的攝取，陳韻婷建議，在三餐飯後一小時內，可適量吃維生素C含量高的水果，幫助增加鐵的吸收率。

如果洗腎病患合併高血糖時，更要小心吃水果的分量。陳韻婷強調，糖尿病患最常見的併發症就是腎臟病。建議一天只能攝取兩碗八分滿的中低升糖指數（中低GI）水果，可以選擇午餐及晚餐後食用。

（資料來源：食藥署食品營養成分資料庫）
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