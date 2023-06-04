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中年男虛弱無力、喘氣不及 罹「急性血癌白血病」急送醫

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

56歲的翁姓男子去年4月間因為全身虛弱無力、喘不過氣，被家人送到嘉義大林慈濟醫院急診就醫，檢查發現白血球高達18萬多，緊急住院治療，以藥物降低白血球數，並透過骨髓檢查確診為急性骨髓性白血病，待病情穩定後接續五次化學治療，讓翁先生病情順利緩解，開啟第二人生。

高風險者需進行骨髓移植

大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦指出，急性骨髓性白血病致病原因與遺傳較無相關，有時是因暴露到致癌物，例如輻射，或是施打過化學治療的癌症病人，有較高的風險。

急性骨髓性白血病依照其共病、年紀及基因、染色體的表現，分為低風險、中風險及高風險族群，如翁先生這樣的低風險族群病人，不需要接受異體骨髓移植；但高風險病人，例如帶有FLT3或IDH1這類比較不好的基因表現，就需要在做完化學治療，病情達到緩解後，再接受異體骨髓移植。至於中風險的病人則是視其體力狀況，以及有沒有適當的捐者，或是疾病進展的考量，來決定化學治療之後需不需要執行骨髓移植。

標靶及單株抗體藥物多 提高治癒機率

李思錦表示，近年來新的標靶藥物、單株抗體藥物的出現，提高了急性血癌治癒的機率。即使是高風險族群，若使用標靶藥物，搭配化學治療，盡快扭轉血癌的嚴重度，就有機會進行骨髓移植，延長存活期。

李思錦指出，急性骨髓性白血病是台灣最常見的一種血癌，病情來勢洶洶，會在二至四周內大量增生不成熟的血球，通常有四大症狀︰若白血球功能不足，病人容易感染；若是血紅素製造太少，會造成貧血，出現喘、疲累等症狀；若是血小板低下，會有出血、瘀青等症狀；若是白血球增加到幾十萬，則會骨頭疼痛。

符合急性症狀2至3種 需即時就醫診治

通常急性血癌病人會同時出現2到3種症狀，嚴重時有可能造成栓塞，例如腦中風、肺栓塞、心肌梗塞，或是嚴重感染，甚至敗血性休克，也可能因出血造成血壓下降、休克，在很短時間內導致死亡，因此建議若有相關症狀，務必及早就醫治療。

【延伸閱讀】

國家醫療支出增加是趨勢　強化新藥價值性給付評估

兇猛急迅！白血病四大類怎麼分？　症狀治療方式一次看

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58006

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