橄欖油適合涼拌 沙拉油別炸

不同油品都有優缺點，把「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，就可吃得健康又美味。（路透）

不管是涼拌、煎、炒、油炸都用同一種油？一瓶油用到底雖然方便，但不同的油品都有它的優缺點，若誤把多元不飽和脂肪酸含量高的沙拉油拿來油炸，可是會產生不利健康的致癌 物質。不妨將「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，讓你吃得健康又美味。

1、涼拌

適合使用發煙點低、易變質、富含營養價值的各種冷壓初榨植物油，特別是Omega-3脂肪酸含量較高的油品，如亞麻仁油、紫蘇油、印加果油等，有助平衡現代人Omega-6脂肪酸攝取過量問題，Omega-3脂肪酸在45℃會開始裂解，涼拌或生飲最適合。其他發煙點較高的苦茶油、酪梨油、芝麻油等日常炒菜用油，也可以涼拌。

2、炒菜、香煎

一般家庭炒菜、香煎或爆香，宜挑選結構相對穩定、發煙點高的油品。建議使用單元不飽和脂肪酸Omega-9含量較高的油品，這類油品發煙點高，也比較穩定，如橄欖油、苦茶油、酪梨油、芥花油等，適合200℃以內小火煎煮；若購買冷壓初榨高品質的用油，儘管發煙點高，仍建議生飲或用於沙拉，減少高溫 影響油脂的營養價值。

3、低溫 水炒

常見的大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油，發煙點可達200℃，但不適合拿來煎炒或爆香，因為它們的多元不飽和脂肪酸Omega-6含量超過六成，在高溫下容易變質。若要使用這些油品炒菜，建議可加水變成低溫「水炒法」，降低油脂裂變機會。

4、高溫油炸

用來油炸的油，必須選擇穩定性高、耐高溫的油脂，建議選擇動物性油脂如豬油、牛油，或植物性椰子油或棕櫚油。但不能使用像沙拉油、玉米油、葵花油等多元不飽和脂肪酸含量高的植物油，否則會造成油品劣變。（作者陳詩婷為台灣康寧醫院營養師）

●製表/必知油脂小知識

1、發煙點：油品加熱開始產生煙的最低溫度，在此溫度之下，油品會裂解出水、游離脂肪酸等有害健康的物質。

2、脂肪結構：脂肪分飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸在常溫下多為固態，如奶油、豬油、牛油、椰子油等；不飽和脂肪酸多為植物油，室溫下是液態；不飽和脂肪酸又分為單元不飽和脂肪酸（omega-9），如橄欖油或苦茶油，與多元不飽和脂肪酸（Omega-3及Omega-6），如亞麻仁油或葡萄籽油等。

3、飽和脂肪酸及Omega-6脂肪酸在體內易造成發炎反應，美國心臟學會建議最佳油脂攝取比例為「多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸＝1：1.5：0.8。其中Omega-3與Omega-6建議為1：1。」

●製表/依烹調方式選擇油品

烹煮方式 適合油品

涼拌/冷壓初榨亞麻仁油、橄欖油、奇亞籽油、印加果油、紫蘇油等

低溫水炒/大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油

香煎、爆香/橄欖油、苦茶油、酪梨油、芥花油

油炸/豬油、牛油、椰子油、棕櫚油

資料來源／營養師陳詩婷