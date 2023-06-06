我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

橄欖油適合涼拌 沙拉油別炸

陳詩婷
不同油品都有優缺點，把「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，就可吃得健康又美味。（路透）
不同油品都有優缺點，把「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，就可吃得健康又美味。（路透）

不管是涼拌、煎、炒、油炸都用同一種油？一瓶油用到底雖然方便，但不同的油品都有它的優缺點，若誤把多元不飽和脂肪酸含量高的沙拉油拿來油炸，可是會產生不利健康的致癌物質。不妨將「烹調方式」以及「油品特性」當作選油依據，讓你吃得健康又美味。

1、涼拌

適合使用發煙點低、易變質、富含營養價值的各種冷壓初榨植物油，特別是Omega-3脂肪酸含量較高的油品，如亞麻仁油、紫蘇油、印加果油等，有助平衡現代人Omega-6脂肪酸攝取過量問題，Omega-3脂肪酸在45℃會開始裂解，涼拌或生飲最適合。其他發煙點較高的苦茶油、酪梨油、芝麻油等日常炒菜用油，也可以涼拌。

2、炒菜、香煎

一般家庭炒菜、香煎或爆香，宜挑選結構相對穩定、發煙點高的油品。建議使用單元不飽和脂肪酸Omega-9含量較高的油品，這類油品發煙點高，也比較穩定，如橄欖油、苦茶油、酪梨油、芥花油等，適合200℃以內小火煎煮；若購買冷壓初榨高品質的用油，儘管發煙點高，仍建議生飲或用於沙拉，減少高溫影響油脂的營養價值。

3、低溫水炒

常見的大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油，發煙點可達200℃，但不適合拿來煎炒或爆香，因為它們的多元不飽和脂肪酸Omega-6含量超過六成，在高溫下容易變質。若要使用這些油品炒菜，建議可加水變成低溫「水炒法」，降低油脂裂變機會。

4、高溫油炸

用來油炸的油，必須選擇穩定性高、耐高溫的油脂，建議選擇動物性油脂如豬油、牛油，或植物性椰子油或棕櫚油。但不能使用像沙拉油、玉米油、葵花油等多元不飽和脂肪酸含量高的植物油，否則會造成油品劣變。（作者陳詩婷為台灣康寧醫院營養師）

●製表/必知油脂小知識

1、發煙點：油品加熱開始產生煙的最低溫度，在此溫度之下，油品會裂解出水、游離脂肪酸等有害健康的物質。

2、脂肪結構：脂肪分飽和脂肪酸及不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸在常溫下多為固態，如奶油、豬油、牛油、椰子油等；不飽和脂肪酸多為植物油，室溫下是液態；不飽和脂肪酸又分為單元不飽和脂肪酸（omega-9），如橄欖油或苦茶油，與多元不飽和脂肪酸（Omega-3及Omega-6），如亞麻仁油或葡萄籽油等。

3、飽和脂肪酸及Omega-6脂肪酸在體內易造成發炎反應，美國心臟學會建議最佳油脂攝取比例為「多元不飽和脂肪酸：單元不飽和脂肪酸：飽和脂肪酸＝1：1.5：0.8。其中Omega-3與Omega-6建議為1：1。」

●製表/依烹調方式選擇油品

烹煮方式 適合油品

涼拌/冷壓初榨亞麻仁油、橄欖油、奇亞籽油、印加果油、紫蘇油等

低溫水炒/大豆油、玉米油、葵花油、葡萄籽油

香煎、爆香/橄欖油、苦茶油、酪梨油、芥花油

油炸/豬油、牛油、椰子油、棕櫚油

資料來源／營養師陳詩婷

必知油脂小知識。（資料來源／陳詩婷）
必知油脂小知識。（資料來源／陳詩婷）
依烹調方式選擇油品。（資料來源／陳詩婷）
依烹調方式選擇油品。（資料來源／陳詩婷）

低溫 高溫 致癌

上一則

「吞口水都會痛」不到3個月竟是食道癌3期 醫揪警訊

下一則

中醫「芒種」消暑養生秘訣 勿喝冰水、適度曬太陽

延伸閱讀

橄欖油價格攀新高

橄欖油價格攀新高
橄欖油價格飆漲至紀錄新高 去年西班牙乾旱惹的禍

橄欖油價格飆漲至紀錄新高 去年西班牙乾旱惹的禍
她用Trader Joe's的2元罐頭 變5道美味晚餐

她用Trader Joe's的2元罐頭 變5道美味晚餐
她用Trader Joe's 的2元罐頭 變出5種美味晚餐

她用Trader Joe's 的2元罐頭 變出5種美味晚餐

熱門新聞

早餐享用甜甜圈與咖啡是許多人的喜好選項。(美聯社)

這些習慣千萬避免 營養師盤點八個關於吃早餐的雷區

2023-06-02 12:12
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。（取材自推特）

田州238磅男連吃麥當勞100日減60磅 營養師這麼說

2023-06-03 05:09
沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品。(取自pexels)

這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

2023-06-02 11:59
圖片來源 ／健康醫療網

50歲男多數有解尿1問題 尿不乾淨、半夜常跑廁所恐中招

2023-06-01 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃

2023-06-03 01:30
醫師許人文指出，王姓「首確族」電腦斷層呈現「白肺」。（烏日林新醫院提供）

第4波疫情來襲XBB超強 才登百岳 壯男返家竟肺浸潤

2023-06-02 05:09

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣