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膽固醇偏高但沒不舒服 要治療嗎？醫師：別大意

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「醫師，我的膽固醇偏高很多年了，每次健檢都是紅字，但是我都沒有不舒服，應該不需要擔心或是處理吧？」這往往是門診病人共同的疑問。

膽固醇偏高不治療 恐致腦心血管疾病

台灣新竹台大分院家庭醫學部藍亦倉醫師表示，很多病人認為膽固醇偏高已多年，且無身體不適的感受，就忽視未去治療，但其實膽固醇偏高多年，反而更應該治療，因當壞的膽固醇(低密度脂蛋白)過高時，會導致動脈硬化和膽固醇斑塊，進而導致嚴重的腦心血管疾病，如心肌梗塞或腦中風等。

另亦有研究顯示，若青少年血液中低密度脂蛋白過高時，就會開始產生動脈硬化，且會隨著指數持續過高越來越嚴重，相當於血管提早老化、退化，所以膽固醇偏高越多年，對於心血管的健康威脅越大。

飲食清淡膽固醇仍偏高 可能是這些原因所致

藍亦倉說明，血液當中的膽固醇僅不到1/3是來自飲食攝取，換言之，很多人的膽固醇偏高並非單純是飲食造成，所以就算減少食用動物性脂肪、油炸類等食物，還是有可能膽固醇偏高。

排除其他身體疾病導致的次發性膽固醇過高，大多數的膽固醇偏高是來自於內生性的膽固醇，歸咎於遺傳和體質性因素，故建議若已努力減少富含飽和脂肪酸、反式脂肪、膽固醇的食物攝取，但膽固醇仍居高不下，應定期到門診抽血，追蹤指數的變化。

高血脂藥不具依賴性 良好生活型態有望停藥

很多人害怕服用三高藥物就無法停藥，需要一輩子依賴藥物才能控制。藍亦倉解釋，高血脂的藥物不會有上癮、無法斷藥的依賴性，有很多病人經過飲食、運動衛教，加上開始減重、戒菸等良好生活習慣建立後，膽固醇數值很快就降到標準值內，且有慢慢減低藥物，甚至停藥的案例。

藍亦倉提醒，檢查報告若膽固醇（血脂肪）出現紅字時，應到家醫科門診諮詢，並與醫師充分討論用藥的狀況及如何調整藥物，切勿認為一切正常就自行斷藥，也沒有定期回診，反而容易錯失三高初期良好控制的時機。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57966

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