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腎動脈交感神經阻斷術 穩定高血壓

李成蔭
正常的血壓為120/80mmHg以下，若民眾患有高血壓務必及早控制，以避免引發全身性疾病。（圖／台北慈濟醫院提供）
正常的血壓為120/80mmHg以下，若民眾患有高血壓務必及早控制，以避免引發全身性疾病。（圖／台北慈濟醫院提供）

民眾患有高血壓，恐引發多種併發症的風險。不過，近年臨床發展出「腎動脈交感神經阻斷術」，可透過破壞交感神經活性，進而控制血壓；他呼籲，若有高血壓必須及早控制，才能避免全身性疾病。

台北慈濟醫院科心臟血管科主治醫師劉冠良表示，一名58歲的李先生罹患糖尿病、高血壓、第四期腎臟病已十多年，雖節制飲食、按時服藥，但血壓依舊高達150/98mmHg。劉冠良考量腎臟病不宜服過多藥物，替病患施行「腎動脈交感神經阻斷術」，術後一個月，血壓已能降至135/85mmHg，用藥也減少，三個月來血壓也都正常。

劉冠良說明，血壓是心臟打出血液時在動脈管壁內產生的壓力，受血管壁彈性影響，也與年紀、肥胖、生活習慣息息相關；正常的血壓為120/80mmHg以下，超過就屬於高血壓。

劉冠良表示，多數高血壓患者在罹患初期沒有症狀，所以不以為意，直到出現腦中風、腎臟病變、心肌梗塞等重大疾病時才會意識到嚴重性。

劉冠良指出，高血壓成因繁多，其中一項是交感神經活性過強，導致心跳加速、血壓上升，近年臨床發展出「腎動脈交感神經阻斷術」，將導管由鼠蹊部伸入體內，送到腎臟血管，對附近的交感神經釋放能量，破壞交感神經活性，進而控制血壓。

劉冠良表示，因是微創方式，術後復原快，休息一個晚上便能出院，研究顯示無重大副作用，而且降壓效果可以持續好幾年。他提醒，若服用三種以上血壓藥仍無法控制血壓者，可考慮該手術，手術效果因人而異，雖有機會減藥，但術後仍要透過藥物、飲食、定期量血壓來控制。

高血壓 手術 中風

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