三陰性乳癌是什麼？醫：好發年輕女性且更有侵略性

圖片來源 ／健康醫療網

三陰性乳癌是一種乳癌亞型，它缺乏賀爾蒙激素受體和HER2受體，因此無法使用抗賀爾蒙藥物治療或HER2標靶治療。這種乳癌亞型通常比其他亞型更具侵略性，且容易在年輕的女性族群中發生。

三陰性乳癌在藥物治療的選擇受到限制，目前的用藥主要以化學治療為主，並可以搭配免疫治療增強效果。相對於其他亞型的乳癌，三陰性乳癌的預後較差，容易出現局部復發或轉移到其他器官，如肺部和肝臟。因此，在注射型化學藥物治療及手術 後，有些患者建議持續服用口服化療藥物降低復發風險，但仍可能造成患者較明顯的副作用。臨床醫師也盼望能找到療效佳、副作用低的藥物來減低復發的機會。

三陰性乳癌與乳癌基因之間的關係

BRCA1和BRCA2是人體中的兩個腫瘤 抑制基因，它們參與修復受損的DNA ，可以防止腫瘤發展，當它們發生突變時，會增加罹患乳腺癌的風險。經研究發現，多數罹患早期BRCA1或BRCA2變異之乳癌女性，即使於手術前後接受完整的化學治療，但復發風險仍然很高。

何謂PARP抑制劑

PARP是一種DNA修復酶，負責DNA雙股螺旋中的單股DNA斷裂修復。BRCA1與BRCA2則參與雙股DNA斷裂修復。PARP(多聚ADP-核糖聚合酶)抑制劑，可阻斷單股DNA的修復，進一步導致雙股DNA破損。通過阻斷PARP這種酶，使具有BRCA基因受損癌細胞內的DNA無法被修復，導致細胞死亡並可能延緩或停止腫瘤生長。

BRCA基因突變之治療新進展

對於帶有BRCA1/2基因變異的乳癌患者而言，PARP抑制劑是治療的新選擇。然而，乳癌患者需要接受基因檢測才能知道是否具BRCA變異，BRCA1基因突變較常發生在三陰性乳癌，這些患者病程速度快且難治療，使用荷爾蒙治療和標靶藥物成效有限；另外BRCA2基因突變則與賀爾蒙接受體陽性乳癌較為相關；台灣台中慈濟醫院乳房醫學中心林金瑤主任說明，這些族群的乳癌患者，PARP抑制劑在治療早期乳癌上都能獲得一定療效，也有較佳的預後，也因此BRCA1/2基因突變對於臨床乳癌治療上是一大指標。

乳癌基因突變之治療生力軍

事實上，臨床實驗結果也發現，針對二至三期的乳癌患者經過化療、手術治療後，確定有基因突變，若以PARP抑制劑治療，追蹤四年後的患者能降低復發風險，也增加患者存活率；使用PARP抑制劑常見的副作用包括噁心、嘔吐、疲倦、貧血等，經過臨床醫師協助之下都可以獲得良好控制，林金瑤主任呼籲，因此若為三陰性乳癌患者，建議60歲以前或有家族史者都可考慮接受基因檢測，一旦發現變異，目前健保也針對轉移性三陰性乳癌提供條件給付PARP抑制劑治療，可作為臨床上常規治療。

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資料來源：健康醫療網

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