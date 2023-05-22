中醫老藥微調竟能治療中風 台韓合作最快五年有新藥
腦血管疾病名列第4大死因，以缺血性中風較常見，必須把握黃金3小時給予血栓溶解劑，否則很容易留下動作功能障礙的後遺症。台灣的國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍今年2月發表於國際期刊《PLoS ONE》的動物實驗成果，發現老藥「六味地黃丸」經微調成分比例而成的「中藥複方PM012」，可有效減少腦神經細胞損傷、改善行為障礙，最快5年完成臨床試驗，為中風復健和治療帶來曙光。
劉誠珍表示，過去研究發現腦缺血會引發大量谷氨酸(glutamic acid)釋放，造成鈣離子大量進入細胞、內質網壓力上升、大腦產生發炎反應，神經細胞凋亡的後遺症，就是各種動作功能障礙。這次研究發現，「中藥複方PM012」可減少中風大鼠腦部的谷氨酸的釋放，降低神經細胞的損傷與凋亡，腦影像和行為觀察結果也證實梗塞面積較小、行為障礙改善。
中國醫藥大學教授陳玉芳表示，「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、 牡丹皮等藥材組成。 其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛(5-HMF)具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能。
劉誠珍表示，PM012目前正在南韓針對阿茲海默病患進行臨床試驗，未來將分析PM012在預防和治療阿茲海默症的效果。至於PM012對缺血性中風的效果，目前南韓與國衛院合作完成動物實驗，已看到正面成果，接下來也要進行臨床試驗，確認安全性與有效劑量。順利的話，最快5年內可完成三期試驗，成為治療缺血性中風的新藥。
國衛院副院長陳為堅提醒，PM012與六味地黃丸成分比例不同，雖然研究結果振奮人心，一般民眾仍不宜自行抓藥給中風的親友服用。如果希望透過中醫輔助中風後的復健治療，仍應先請中醫師評估，才能將藥材做最好的搭配。
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