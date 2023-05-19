我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限談判喊停 股指全面收跌

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

出血、胎位不正、提早破水 最強媽媽喜迎新生兒

記者趙容萱／台中即時報導
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生，右為醫師李偉慈。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生，右為醫師李偉慈。（烏日林新醫院提供）

台灣台中33歲岩姓孕婦預產期為今年6月初，經歷出血臥床安胎、胎位不正，順利矯正胎位後，沒想到竟提早一個月，在今年5月初半夜無預警破水，「寶寶從雙子座變金牛座，差點來不及準備待產包」，經過13小時順利自然分娩，母子均安，喜迎男寶寶誕生。

烏日林新醫院婦產科醫師李偉慈建議，孕婦懷孕五個月，子宮底高度約為20公分，由於子宮來到肚臍上方，胎兒活動力更活躍，特別要注意胎動是否越來越明顯。另外，孕婦若發現宮縮越來越頻繁，一小時高達6次以上，甚至陰道出血，建議盡快回診。

岩姓孕婦表示，她透過人工受孕順利懷孕，由李偉慈產檢，懷孕初期經歷出血臥床安胎、中期也曾服用安胎藥，30周發現胎位不正，她自行做膝胸臥式，李偉慈額外施行胎位外轉術，順利矯正胎位。

岩姓孕婦原本滿心期待新生兒降臨，沒想到在35周又6天，突然半夜無預警破水，趕緊連繫李偉慈，到院後子宮頸擴張三公分且落紅，經施打減痛分娩、催生，平安生下男寶寶，體重達2685公克，剛生出來活力不錯，也與岩小姐進行肌膚接觸長達半小時。

岩小姐感動表示，從備孕到懷孕，一切都是如此珍貴且得來不易，她和丈夫承諾要好好愛護寶貝一輩子，李偉慈專業度十足，非常感謝。

烏日林新醫院婦產科及小兒科醫師攜手守護母嬰健康，針對早產兒及高危險妊娠產婦，詳細為寶寶健康評估，發現男嬰有呼吸急促、肋骨凹陷的問題，經轉至新生兒加護病房照護，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院。

李偉慈呼籲，孕媽咪可透過定期產檢，讓醫師掌握孕媽咪身體變化和胎兒健康狀況，可大大提高順利生產成功率。

岩姓產婦的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院...
岩姓產婦的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後評估呼吸及活力恢復正常，順利出院。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦與丈夫，開心迎接兒子的誕生。（烏日林新醫院提供）
岩姓產婦（中）與丈夫（左）的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後順利出院，右為...
岩姓產婦（中）與丈夫（左）的兒子在新生兒加護病房悉心照料下，6天後順利出院，右為醫師李偉慈。（烏日林新醫院提供）

上一則

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

延伸閱讀

粿粿9月大女兒確診聽損 醫：先天性聽損大多不可逆

粿粿9月大女兒確診聽損 醫：先天性聽損大多不可逆
喬州實施心跳法 每月墮胎手術數降半

喬州實施心跳法 每月墮胎手術數降半
禁12周後墮胎法案 北卡州參眾議會再通過

禁12周後墮胎法案 北卡州參眾議會再通過
推翻州長否決 北卡州議會立法禁「12周後墮胎」

推翻州長否決 北卡州議會立法禁「12周後墮胎」

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
圖片來源 ／健康醫療網

你準備好退休了嗎？熟齡族生活樣貌20題檢測

2023-05-14 01:30
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

46歲媽首次子宮頸抹片檢查就發現癌變 「預防3件事」缺1不可

2023-05-14 01:00
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
圖片來源 ／健康醫療網

她月經3個月不停 子宮頸抹片揪出「婦科頭號殺手」

2023-05-15 01:30

超人氣

更多 >
情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的
才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」

才女明星徐靜蕾被爆在美國有一女 「孩子的爸就那位」
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」