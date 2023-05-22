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開車就喘 菸齡40年司機戰勝肺腺癌末

趙容萱
醫師說高姓駕駛經過四次化療後，腫瘤從7公分(左圖)縮小至2.5公分(右圖)。（圖：烏日林新醫院提供）
醫師說高姓駕駛經過四次化療後，腫瘤從7公分(左圖)縮小至2.5公分(右圖)。（圖：烏日林新醫院提供）

一名56歲的高姓計程車司機是老菸槍，近期一上車就喘到不行，以為是菸咳，就醫竟發現是肺腺癌末期，左下肺還有一顆7公分腫瘤合併肋膜積水，隨時有心跳停止的危險，緊急引流800CC.血水。他接受4次化學藥物治療，如今重返工作崗位載客。

高姓駕駛表示，他菸齡40年，每天要抽3到4包，半年來，他一開車就覺得疲累，起初以為是年紀大了菸咳，但越來越嚴重，甚至喘到快吸不到氣，擔心行車期間發病恐生意外，甚至傷及無辜，經友人介紹，向台灣烏日林新醫院癌症中心主任暨胸腔內科醫師許人文求診，才知是癌末。

許人文說，高姓駕駛經檢查發現，左下肺腫瘤合併肋膜積水，且腫瘤已轉移至右肺、胸、腹腔的淋巴結腎上腺，屬於第四期末期，更發現有大量的心包膜積水，隨時都可能心跳停止造成猝死，緊急安排高姓駕駛住院後，經腫瘤切片，病理報告證實為肺腺癌，立即給予化學藥物治療。

許人文指出，高姓駕駛一開始化療，藥效未完全發揮，原來是心包膜嚴重積水造成心包膜填塞，導致患者窒息喘不過氣來，透過心包膜積水引流術，抽出800C.C.血水，駕駛在十幾分鐘內，不再胸悶、恢復正常呼吸，能夠喝水進食，行動自如跟常人一樣。

高姓駕駛表示，現在檢查發現，腫瘤越來越小，淋巴腺轉移也已經消失殆盡，食慾體重增加，氣色越來越好，外表也看不出有任何病痛，現在反而覺得當｢駕駛｣來醫院就醫比別人方便，終於能正常健康的工作載客。

醫師說高姓駕駛經過四次化療後，腫瘤從7公分縮小至2.5公分。(圖：烏日林新醫院提...
醫師說高姓駕駛經過四次化療後，腫瘤從7公分縮小至2.5公分。(圖：烏日林新醫院提供)

腫瘤 癌症 猝死

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