我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

「27噸硝酸銨」懷州運送途中消失 曾用於恐攻 廠商緊急通報調查

反覆長針眼 80歲婦檢查出眼瞼惡性腫瘤

江良誠
醫師提醒眼睛的腫塊反覆出現，應就醫檢查，評估是否為惡性腫瘤。(圖：南投醫院提供)
醫師提醒眼睛的腫塊反覆出現，應就醫檢查，評估是否為惡性腫瘤。(圖：南投醫院提供)

當發現眼睛出現紅腫時，許多人會認為是針眼，一名80歲的老婦左側下眼瞼出現一顆突起物，遲遲未消退還伴有傷口潰瘍，經整形外科切除後，證實為眼瞼基底細胞癌。經兩階段手術，切除腫瘤並恢復外觀以及眼瞼功能。

台灣南投醫院整形外科醫師呂明暐提醒，如果眼睛的腫塊(針眼)反覆出現，或是有傷口長期難以癒合，就要當心了，應盡早就醫檢查，評估惡性腫瘤的可能性。

呂明暐說，眼瞼惡性腫瘤好發中老年人，以基底細胞癌為多數，其次是鱗狀細胞癌，黑色素瘤相對最少，不同腫瘤治療方式不盡相同，但仍以外科手術切除為主，以基底細胞癌為例，主要的風險因子為陽光中紫外線，多數個案出現在臉部及頭頸區域，而眼瞼則占了約一成左右。

相較於其他部位切除後縫合，眼瞼惡性腫瘤切除手術常伴隨著重建。呂明暐說，眼瞼的功能關乎眼球保護，其功能至關重要，一旦切除後未妥善重建處理，可能導致眼睛刺激、乾眼、角膜潰瘍甚至極端狀況下導致失明。

老婦人腫瘤就恰好位於下眼瞼上，且緊貼著眼瞼板，除了必須切除受腫瘤影響的眼瞼外，為降低復發，還必須保持一個切除的安全範圍，因下眼瞼切除後缺損達到70%，已經無法直接縫合。

醫療小組採取兩階段手術，確認缺損的範圍之後，翻開病人的上眼瞼，切開結膜將部分的眼瞼板分離後，往下縫補至下眼瞼缺損處。二至三周後，待縫補的皮瓣與下眼瞼周圍組織癒合之後，再將原本與上眼瞼相連的皮瓣分離，恢復外觀以及眼瞼功能。

台灣眼科主任何建賢說，眼瞼腫塊常見有可能是俗稱針眼的麥粒腫及霰粒腫，這兩種症狀皆為良性，麥粒腫為急性細菌感染，眼瞼緣會出現紅腫熱痛等發炎症狀，而霰粒腫則是皮脂腺堆積所致，腫塊較不會有疼痛感。

針眼初期可以冰敷減緩腫痛感，必要時醫師會開立口服抗生素，若腫脹化膿則需由醫師切開排膿；霰粒腫則需要以切開的方式進行清除。何建賢主任提醒如果反覆在同一部位出現腫塊，或是因此睫毛脫落等狀況，應就醫確認惡性腫瘤的可能性。

呂明暐醫師提醒，如果發覺身體異樣，應盡早就醫由專業醫師評估診療，若沒有及時治療，當腫瘤侵襲深層皮膚或轉移，可能會影響視力甚至失去眼球。

腫瘤 手術

上一則

胃炎無明顯症狀 61歲她定期檢查竟揪出「胃癌前病變」

延伸閱讀

台首座重粒子癌症中心啟用 健保不給付

台首座重粒子癌症中心啟用 健保不給付
醫藥／腹有腫塊 小心腹主動脈瘤

醫藥／腹有腫塊 小心腹主動脈瘤
先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門

先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門
他1周沒大便腹痛就醫 檢查驚見「腸腫瘤」堵住通道

他1周沒大便腹痛就醫 檢查驚見「腸腫瘤」堵住通道

熱門新聞

新冠第四波疫情正式到來，中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，發生原因是開放邊境，旅遊頻繁下，造成病毒傳播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（聯合報系資料照片）

新冠第4波疫情來了 何美鄉曝真正威脅是在「這時候」

2023-05-19 05:45
燕麥片。（本報資料照片）

12種碳水化合物 吃健康

2023-05-17 09:00
（圖：健康醫療網提供）

心臟、腎臟是命運共同體？醫：互扯後腿 惜命勿停藥

2023-05-21 00:45
（圖：健康醫療網提供）

40歲後肌肉量直直落加劇骨鬆 掌握4大營養關鍵健康老

2023-05-18 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

睡到一半腳抽筋痛醒 靜脈曲張不敢開刀怎麼辦？

2023-05-20 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

她月經3個月不停 子宮頸抹片揪出「婦科頭號殺手」

2023-05-15 01:30

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了