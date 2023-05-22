反覆長針眼 80歲婦檢查出眼瞼惡性腫瘤

醫師提醒眼睛的腫塊反覆出現，應就醫檢查，評估是否為惡性腫瘤。(圖：南投醫院提供)

當發現眼睛出現紅腫時，許多人會認為是針眼，一名80歲的老婦左側下眼瞼出現一顆突起物，遲遲未消退還伴有傷口潰瘍，經整形外科切除後，證實為眼瞼基底細胞癌。經兩階段手術 ，切除腫瘤 並恢復外觀以及眼瞼功能。

台灣南投醫院整形外科醫師呂明暐提醒，如果眼睛的腫塊(針眼)反覆出現，或是有傷口長期難以癒合，就要當心了，應盡早就醫檢查，評估惡性腫瘤的可能性。

呂明暐說，眼瞼惡性腫瘤好發中老年人，以基底細胞癌為多數，其次是鱗狀細胞癌，黑色素瘤相對最少，不同腫瘤治療方式不盡相同，但仍以外科手術切除為主，以基底細胞癌為例，主要的風險因子為陽光中紫外線，多數個案出現在臉部及頭頸區域，而眼瞼則占了約一成左右。

相較於其他部位切除後縫合，眼瞼惡性腫瘤切除手術常伴隨著重建。呂明暐說，眼瞼的功能關乎眼球保護，其功能至關重要，一旦切除後未妥善重建處理，可能導致眼睛刺激、乾眼、角膜潰瘍甚至極端狀況下導致失明。

老婦人腫瘤就恰好位於下眼瞼上，且緊貼著眼瞼板，除了必須切除受腫瘤影響的眼瞼外，為降低復發，還必須保持一個切除的安全範圍，因下眼瞼切除後缺損達到70%，已經無法直接縫合。

醫療小組採取兩階段手術，確認缺損的範圍之後，翻開病人的上眼瞼，切開結膜將部分的眼瞼板分離後，往下縫補至下眼瞼缺損處。二至三周後，待縫補的皮瓣與下眼瞼周圍組織癒合之後，再將原本與上眼瞼相連的皮瓣分離，恢復外觀以及眼瞼功能。

台灣眼科主任何建賢說，眼瞼腫塊常見有可能是俗稱針眼的麥粒腫及霰粒腫，這兩種症狀皆為良性，麥粒腫為急性細菌感染，眼瞼緣會出現紅腫熱痛等發炎症狀，而霰粒腫則是皮脂腺堆積所致，腫塊較不會有疼痛感。

針眼初期可以冰敷減緩腫痛感，必要時醫師會開立口服抗生素，若腫脹化膿則需由醫師切開排膿；霰粒腫則需要以切開的方式進行清除。何建賢主任提醒如果反覆在同一部位出現腫塊，或是因此睫毛脫落等狀況，應就醫確認惡性腫瘤的可能性。

呂明暐醫師提醒，如果發覺身體異樣，應盡早就醫由專業醫師評估診療，若沒有及時治療，當腫瘤侵襲深層皮膚或轉移，可能會影響視力甚至失去眼球。