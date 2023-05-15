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她月經3個月不停 子宮頸抹片揪出「婦科頭號殺手」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

50歲的丁小姐因生理期血流不止，長達三個月，造成頭暈、沒力氣，至醫院求診後檢查，發現血紅素只剩下7(正常數值是12)。醫師先進行內診，確認子宮頸無異狀後，陸續做了超音波檢查、子宮頸、內膜搔刮的手術，也皆無任何問題。因丁小姐無定期做子宮頸抹片檢查，醫師在回診時建議她可以安排子宮頸抹片檢查，好進一步確認病灶，沒想到竟意外發現是子宮頸原位腺癌合併高度子宮頸鱗狀上皮病變。

子宮頸原位腺癌 主因HPV侵犯所致

台灣台北慈濟醫院婦產部邵芷萱醫師指出，子宮頸原位腺癌是中年女性不可忽視的頭號殺手，主要原因是感染「人類乳突病毒(HPV)」侵犯子宮頸，使得正常細胞產生癌變，由於屬於第零期的子宮頸癌，癌細胞還在表面，臨床症狀除不正常出血外，無其他跡象可循，必須透過子宮頸抹片檢查才能發現。

子宮頸鱗狀上皮癌進展過程緩慢，但腺癌往往發展快速，有可能突然轉移至卵巢或是其他器官，早婚、年輕發生性行為、有多重性伴侶者，皆為高風險族群。

子宮頸錐狀切除確認侵犯深度 判斷保留子宮與否

子宮頸原位腺癌的治療方式以年齡及症狀為主要評估，先做子宮頸圓錐狀切片手術，把子宮頸的外口以及上皮組織切除後追蹤，讓醫師判定其中有無侵犯性的子宮頸癌細胞。

接著依病理報告侵犯深度及病患年紀，決定是否適合保留子宮或是子宮切除手術的範圍，若為生育而需要保留子宮，組織中的癌細胞也只有五成的機率會再復發，需要密切追蹤，屆時完成生育後再考慮進行後續治療。

不正常出血應盡速就醫 每年抹片檢查莫輕忽

對於子宮頸癌的防治，台灣子宮頸癌預防政策在1995年就開始鼓勵婦女接受子宮頸癌篩檢，且補助30歲以上婦女每年免費一次的抹片檢查，以及提供自費的薄層子宮頸抹片、人類乳突病毒篩檢及人類乳突病毒(HPV)疫苗。

邵芷萱呼籲，若無性經驗的女性遇到不正常出血，務必盡速求診，經醫師判斷和討論後決定是否有做抹片或內診的必要，儘早診斷和即時治療，降低子宮頸癌對生命的威脅。

【延伸閱讀】

子宮頸癌長年占女性十大癌症！ 醫籲「做２事」有效預防

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57766


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