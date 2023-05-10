頭痛欲裂、看東西重影 醫警示：顱內動脈瘤破裂恐致死

（圖：健康醫療網提供）

「突發性劇烈性爆裂性頭痛」、「突然看東西無法集中、看東西有兩個影子」、「眼睛突然不對稱、眼瞼下垂、瞳孔不等大」，國泰綜合醫院神經外科主治醫師方耀榮說明，出現上述狀況恐是「顱內動脈瘤」壓迫到神經甚至破裂出血所導致，當動脈瘤不幸破裂而腦出血，病患很可能會感受到突發爆裂性頭痛、失去意識，甚至有死亡的風險。

動脈瘤破裂 1/3病患恐當場死亡

當動脈瘤破裂造成腦出血時，約1/3人會當場死亡、1/3有中風 等神經學損傷之後遺症，只有1/3的病患有機會健康出院。但是，1/3的人在發病前並沒有任何症狀，一般民眾很難發現自己有一顆未爆彈在腦子裡，所以很難早期發現並診斷。因此，建議沒有典型症狀的民眾，可以藉由健康檢查腦部核磁共振或電腦斷層血管攝影之影像學檢查，及早發現腦部病灶。

腦中未爆彈 愈大愈容易破裂

顱內動脈瘤形成原因為血管壁病變，加上血壓 升高衝擊血管壁，使脆弱的血管壁膨出，形成一顆類腫瘤的病灶。倘若動脈瘤破裂造成腦出血，會產生嚴重的神經學症狀，甚至生命的危險。高風險族群包含女性，抽菸、酗酒、肥胖、家族史、外傷、感染等。可以藉由戒煙、減少喝酒、減輕體重等來降低動脈瘤產生的機率。

根據研究發現，動脈瘤一年以內的破裂機率大約4%，破裂機率會因為動脈瘤的大小、位置、形狀而有差異。尤其以長在後循環或是前後交通枝動脈、形狀愈大而且不規則的動脈瘤，破裂而腦出血的機率也會較高。

如何評估動脈瘤破裂風險？方耀榮說明，現行預測破裂機率的評估表例如：PHASES score，用來估算動脈瘤5年內破裂的機率，影響因子包括人種、血壓、年齡、動脈瘤的大小、因其他動脈瘤而發生過蜘蛛網膜下出血的病史、動脈瘤位置。當有相對高的動脈瘤破裂的機率，或是當影像追蹤時發現大小或形狀有變化的動脈瘤有較高的破裂風險，建議積極治療。

治療動脈瘤 三大類手術

動脈瘤並不是癌症，因此不需要化療或放射治療。顱內動脈瘤治療方式可分為三大類，各有其優缺點、風險及適應症，建議患者積極與神經外科醫師討論治療方針。

一、腦動脈瘤開顱夾閉術：

需要在全身麻醉下進行外科顯微鏡手術，打開顱腔將動脈瘤夾閉。

二、血管內動脈瘤栓塞手術：

於鼠蹊部將微導管經由腹股動脈進入顱內的血管直到動脈瘤處，將線圈填滿動脈瘤，使血液無法進入動脈瘤來達到治療動脈瘤的效果。

三、密網支架放置手術：

阻斷或改變血液的流向，使動脈瘤慢慢變小，最後消失。

動脈瘤是一種血管疾病，嚴重破裂造成腦出血會有嚴重的併發症甚至生命危險。建議高風險族群可做腦部血管健康檢查提早發現可能的血管病灶及早處理。當發現動脈瘤，也應該儘早與醫師討論後續治療的方向。

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資料來源：健康醫療網

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