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喉啞+背痛…就醫發現肺癌轉移到腰椎

黃寅
醫師說肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
醫師說肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名55歲業務員菸齡超過30年，最近因喉嚨沙啞及背痛就醫，影像發現腰椎骨疑似「被吃掉」，經醫師確認是肺癌第四期併發癌細胞多處骨頭轉移，讓他知悉後宛如晴天霹靂。醫師呼籲，老菸槍務必接受低劑量電腦斷層(CT)癌篩，才能早期發現，及早治療。

台灣亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師戴芳銓說，患者是老菸槍，每天都得抽個一至兩包，他喉嚨出現沙啞及下背部疼痛症狀後，先諮詢耳鼻喉科醫師意見，但給藥後症狀未明顯好轉，之後又因劇烈背痛改掛骨科，經磁振造影(MRI)檢查後，發現第四、五節腰椎骨頭「被吃掉」，懷疑是癌細胞移轉，改由胸腔內科醫師接手。

經過X光、CT等檢查後，醫師確認是左肺肺癌第四期，正子攝影報告也發現體內已有多處骨頭轉移現象，病情發展十分迅速。考量患者疼痛嚴重，先透過放射治療減輕其疼痛狀況，好轉後再以傳統標靶藥物治療，並採用副作用較低的「抗血管新生療法」，藉此阻斷腫瘤養分供給，也阻斷癌細胞擴散能力，目前正持續治療中。

戴芳銓說，肺癌初期症狀不明顯，但可能會有久咳不癒、咳痰或有咳血等徵狀，若同時有背痛、肩膀痛，以及食慾不振、體重短時間減輕等不適情形，就得提高警覺，盡快就醫；找出問題診治，以免延誤病情。

他說，肺癌因發生率攀高，65歲以上成人最好每年接受一次胸部X光片檢查。若是有抽菸、家族史，以及接觸致癌物質的成人，應接受低劑量電腦斷層篩檢，萬一不幸罹癌，也能藉由手術、化學治療、放射線治療、標靶治療及免疫治療等方式，控制腫瘤生長與轉移，重返健康人生。

癌細胞 腫瘤 手術

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