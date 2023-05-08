有狐臭問題者9成屬「濕耳垢」 困擾人際關係

YouTuber裴薇長期飽受腋下異味所苦，新婚後曾被先生提醒「注意一下味道」，才決定尋求微波手術，改善多汗導致的異味問題。（記者陳雨鑫／攝影）

一名就讀小學三年級的女學童，因發育得早，腋下頂漿腺提早發展成熟，容易緊張出汗體質，常散發出異味，同學稱她「臭臭女」，言語霸凌 ；家長帶她到醫院求診，希望透過手術 改善症狀，但礙於年紀過小建議等到12歲後再就醫。台灣林口長庚皮膚部副部長黃耀立表示，以台灣為例，全台每10個人約4人飽受狐臭困擾，且有狐臭問題者9成屬「濕耳垢」，狐臭若不改善，恐增人際關係議題。

台灣YouTuber 裴薇一直以來都是容易緊張的類型，多汗也讓她偶爾會聞到身體的異味，平時都靠止汗劑或是止汗貼片防堵，但近期新婚後，與先生朝夕相處，偶爾靠近先生時，就被先生發現身體冒出異味，讓她尷尬不已，上個月求診，接受微波止汗療程，現在連運動後，腋下都是乾的，幾乎沒有腋下的臭味。

黃耀立表示，腋下與胯下的汗腺屬於大汗腺，大汗腺同時會分布頂漿腺，也就是狐臭的味道來源，過去的止汗技術，以內視鏡交感神經手術為主，但出汗的位置會轉移到其他部位，成了最大的副作用，想去除臭味，則以螺旋刀刮除頂漿腺為主，只是刮除頂漿腺不一定能徹底清理，後續還有可能再長出來，特別是尚未成年的孩子，若在18歲以前，動頂漿腺刮除手術，通常都還會再長出來，手術也會讓傷口處沾黏，恢復期間過長。

微波止汗療程則是透過微波加熱的技術，破壞毛囊，有點類似除毛手術，但打的深度更深，達到止汗的效果。黃耀立說，微波止汗療程打完後，不僅止汗，還能具有除掉五成腋下毛髮再生的效果，屬於一舉兩得的療程。

黃耀立表示，有狐臭的民眾通常會認為要去除「臭囊」也就是頂漿腺，才能一勞永逸，但根據調查，施行螺旋刀刮除手術與微波止汗療程的患者，其成效幾乎一致，都能改善八成以上的異味。微波止汗療程雖然是止汗，但當汗水減少，也就代表減少頂漿腺分泌物質與汗水作用的機率。

他說，頂漿腺分泌物與汗水作用的味道才是狐臭真正的原因，因此少了汗水，也代表少了味道，微波止汗療程僅需一小時，且沒有術後的恢復期，但自費價格是高於螺旋刀，約落在台幣7到8萬元（約2275到2600美元）左右。

兩性專家許藍方說，很多人都不太知道自己會散發出異味，而且朋友知道也不敢講，她建議，平常流汗後可以用手搓一下腋下，有異味就表示大概就有狐臭了。黃耀立說，要辨別是否是狐臭一族，從耳垢是乾的，還是濕的就可以快速辨別，有九成以上的狐臭族都是濕耳垢。