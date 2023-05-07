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中西藥混吃 影響藥效反傷身

邱宜君
西藥與中藥混著一起吃，可能會因藥效相剋而效力減弱，或藥效加倍危害身體健康。（Getty Images）
西藥與中藥混著一起吃，可能會因藥效相剋而效力減弱，或藥效加倍危害身體健康。（Getty Images）

中醫師和藥師都提醒，很多人誤以為中藥是「吃保養的」，擅自和西藥一起吃、看心情挑著吃，結果面臨爆肝、大出血等更嚴重的後果。

中醫師彭溫雅表示，病人吃藥都期待有效，有些人以為中藥、西藥一起吃，效果會更好，其實不然，因為中藥、西藥都是藥，一定會有交互作用。如果中、西藥作用機轉相同，加上中藥後，西藥又沒有減量，可能會因劑量過高而中毒；如果中、西藥合併服用後，加速西藥的代謝，反而會影響藥效。以心血管疾病患者或三高病人最常用三種藥為例，若擅自加服中藥，不見得是加分，反而會傷身。

抗凝血劑

用藥對象：裝心臟支架或心血管病史者

NG用藥行為：已服用抗凝血劑，想用中藥加強「保養血管、通血路」，併服活血化瘀中藥，例如丹參、川七、紅花等。

結果：抗凝血效果太強，恐導致傷口不易止血、不明原因瘀青、腸胃道出血等。

西藥與中藥混著一起吃，可能會因藥效相剋而效力減弱，或藥效加倍危害身體健康。（Ge...
西藥與中藥混著一起吃，可能會因藥效相剋而效力減弱，或藥效加倍危害身體健康。（Getty Images）

降血脂藥

用藥對象：三高患者

NG用藥行為：已使用降血脂藥，認為血脂愈低愈好，再加上含紅麴成分的中藥或保健食品混著吃。

結果：肝臟負擔過大，排毒功能受損，易引起黃疸，甚至導致猛爆性肝炎。

降血壓藥

用藥對象：高血壓患者

NG用藥行為：已使用降血壓藥，但覺得中藥很溫和，常買十全大補湯、八珍湯等藥材回家燉藥膳補身。

結果：出現頭痛、頭暈、胸悶、心悸等血壓過高或血壓不穩症狀。

「我會要求病人把正在吃的西藥全部帶來。」彭溫雅表示，很多病人拿了藥回去，服用時又自行改變劑量、挑著吃，所以她都會請病人把正在吃的藥都帶來，如此才能根據病人正在服用的藥物、身體狀況、希望達成的目的，決定最適當的中藥處方，同時也要幫助病人釐清哪些保健食品可以繼續吃、哪些則必須先停止。

台灣長庚醫療財團法人行政中心藥事管理部組長、藥師公會全聯會副秘書長陳玉瑩說，一般民眾認為中藥是用於保養，西藥是用於治病，可以雙管齊下，但是專業人員都知道中藥藥效也是很強的，並不能當作保養用。

長庚醫院成立中醫部門超過20年，為了避免中、西藥交互作用，已經在院內電腦系統建立自動警示系統，提醒醫師開立處方藥前注意，領藥窗口旁也有獨立空間的藥物諮詢室，可以提供病人充足而且正確的用藥資訊。

不過，在台灣健保的雲端藥歷上，只查得到健保給付的科學中藥，民眾在外面買的濃縮中藥、中藥材、水藥是查不到的，有些中藥材甚至來路不明、成分不清。陳玉瑩表示，如果病人不說，誰都不知道，通常等到身體吃出問題、住院了，病人才會誠實回答。過去看到不少病人肝腎出問題，住院時才承認長期混服來路不明的中藥材，還得請他的家人把東西帶來醫院化驗，才能確定他到底吃了什麼。

陳玉瑩指出，中藥、西藥、維生素，沒有絕對可以或不可以一起吃，但重點是要讓專業人員看過、確認它們之間會不會有交互作用，才能確保病人達成治療目標，同時兼顧用藥安全。

彭溫雅表示，如果確認中藥、西藥可以吃，兩者的服用時間要間隔一小時，讓兩種藥品比較能夠分別吸收，避免彼此產生交互作用。

聰明使用中、西藥 必知3個觀念 製表／邱宜君
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