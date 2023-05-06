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腦中風把握黃金急救3小時 8小時內取栓 有助恢復生活品質

黃寅
醫師提醒，腦中風八個危險因子若有超過三項異常，便屬於「腦中風高危險族」。（Getty Images）
醫師提醒，腦中風八個危險因子若有超過三項異常，便屬於「腦中風高危險族」。（Getty Images）

台灣台中市霧峰警分局四德派出所副所長王水源日前拜訪警友時，突然身體癱軟蹲下，警友迅即載他就醫，經醫師以「顱內動脈取栓術」替他清除血栓打通血管，順利獲救康復。

57歲的王水源形容發生過程仍心有餘悸，他說，日前由警友站長王承緯陪同逐一拜訪轄區內警友，正準備前往下一站拿起手機要打電話時，手機卻掉在地上，他蹲下撿起時感覺頭重重的，四肢竟不聽使喚。

友人見他眼歪嘴斜、口齒不清、流口水，大喊「你中風了啦！」於是將他攙扶上車，立即送往鄰近的亞大醫院急診。

王水源一到亞大急診室，經評估符合「急性腦中風」症狀，立即安排腦部電腦斷層檢查，確認是血管阻塞性腦中風，為右側中大腦動脈部位阻塞，隨即為他靜脈注射血栓溶解劑，並安排顱內動脈取栓術。因到院時間迅速，王水源未呈現大面積缺氧或出血狀況，在30分鐘左右取出血栓。

亞大醫院神經內科主治醫師吳致螢說，缺血性腦中風會造成嚴重的神經學損傷、癱瘓甚至死亡，若能在發生三小時的黃金時間內施打靜脈血栓溶解劑，以及中風發生八小時內安排動脈取栓，都有助於患者預後可恢復較佳生活品質。

王水源指出，他有三高，平日服藥控制，也有快走習慣，但是仍遇上此劫。他提醒民眾上年紀務必要定期健檢，提早發現問題，也因考量膝下子女均成年，因此決定提早退休，多陪伴家人。

吳致螢提醒，腦中風有八個危險因子，分別是高血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重肥胖、無運動習慣以及有腦中風家族病史，若有超過三項異常，便屬於「腦中風高危險族」，應該立即尋求醫師協助，並嚴格控制三高，同時搭配健康飲食、規律運動及定期健康檢查，才能降低腦中風的風險。

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