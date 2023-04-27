罹患糖尿病 眼部病變常被忽略

糖尿病引起的眼部病變常被忽略，尤其容易與白內障、老花眼、黃斑部病變混淆。示意圖。(歐新社)

「醫師，我最近眼睛疲勞、視線模糊，是老花眼嚴重了嗎？有時眼前出現小黑點或小黑影晃動，會不會失明啊？」診間常有糖尿病 患述說眼睛問題，主要原因都是控糖不穩，血糖 數值超乎標準，造成視網膜微血管管壁損壞，嚴重傷害視力。

台灣長庚醫院北院區視網膜科主治醫師康祐銓說，糖尿病是影響全身的代謝性疾病，當血糖控制不佳，易併發血管病變、神經病變、腎臟病變、足部病變等，導致中風、失明、洗腎、截肢。疾病本身並不可怕，棘手的併發症 才是失能、致命元凶。

糖尿病初期沒有特別明顯病徵，很多糖友直到健檢或視力模糊才發現罹病，若未能及時控制血糖，身體像泡在糖水裡，慢慢侵襲破壞各個器官。康祐銓指出，糖尿病引起的眼部病變常被忽略，尤其容易與白內障、老花眼、黃斑部病變混淆；年輕人用眼過度，也不易察覺看手機霧茫茫、追劇眼睛乾澀等，其實是糖尿病引發的眼疾。

康祐銓表示，糖尿病眼睛病變並非罹病才開始，現代人高糖飲食早就使身體處於慢性發炎，早期診斷、早期治療是保住視力的重要關鍵，若視力突然變差、白內障惡化，很有可能是血糖大幅波動，加速水晶體混濁。

早期糖尿病視網膜病變大多沒有自覺症狀，康祐銓指出，診斷只能靠定期檢查，每3至6個月回診追蹤，等到視力不好再檢查，往往為時已晚。不少民眾透過眼底檢查，才驚覺原來有糖尿病、三高等慢性病。

康祐銓強調，「沒有異常症狀不代表血糖控制良好！」糖尿病的表現就是無症狀，併發症以慢慢侵襲的方式產生病變。除了定期回診、規律用藥，可使用「阿姆斯勒方格表」自我檢測，把量表放在眼前30公分平線位置，一手遮蓋一眼，另一眼凝視方格表的中心黑點，若有單眼視物扭曲變形、視野出現模糊暗影、方格形狀大小不一致等，務必至眼科進行詳細檢查及診斷。

糖尿病視網膜病變是失明的重要原因，如何預防及治療？康祐銓說，出現以下3徵兆應立即就醫：

1.眼前出現黑影晃動或漂浮物，可能是視網膜產生裂孔、出血，甚至剝離。

2.視力模糊看不清楚，因為血糖過高讓水晶體變得腫大、混濁，影響清晰程度。