青春不「痘」留 如何把握美好時光？

（圖：健康醫療網提供）

美好的青春時光，卻有許多人深陷於青春痘的問題，每日花許多時間，就只為了「面子」問題，浪費好好的年輕時光，甚至成人後，一個不小心吃錯食物、熬夜，又換來數日滿臉油花加上痘痘。

痘痘問題，野火燒不盡、一出油又生。冬天過去了，又要迎來炎熱春夏，肌膚出油問題更難以遏止，滿臉油光該怎麼辦？

不只青春 痘痘無年齡限制

高雄林政賢診所林政賢院長表示，青春痘的形成原因主要有四點：皮脂腺分泌旺盛、毛囊開口過度角化、痤瘡桿菌過度繁殖，最終發炎反應形成痘痘。稱呼為「青春痘」的主要原因，在於青春期更容易皮脂腺分泌旺盛，其實不論大人、小孩，只要滿足形成原因中的一部分，都可能產生青春痘；比方保養方式不當、氣溫影響、壓力帶來賀爾蒙變化……

女性因為生理期間，雄性激素變化，導致皮脂腺分泌增多，因此特別容易爆痘；另外，由於近年來飲食西化，讓很多小朋友變得營養過剩，有時甚至在六、七歲的時候，就開始長粉刺，甚至冒出痘痘。

日常預防青春痘 難以靠意志力控制

要如何預防痘痘產生，林政賢醫師認為，可以從上述青春痘形成的四大原因下手：皮脂腺分泌、毛囊角化、痤瘡桿菌繁殖、發炎反應。

然而皮脂腺分泌屬於生理環境的改變，無法用意志力控制，市面上的控油產品，大多僅吸附表面油脂；角化部分，可以透過去角質、換膚等取得部分效果，但深層的角化很難去除；痤瘡桿菌的繁殖，日常生活很難控制，深層的痤瘡桿菌更難以消除。以上三點如果無法確實控制，那麼最終的發炎反應形成的痘痘，似乎也難以避免了。

藥物控痘小心副作用

常見的藥物控痘方式，有外用以及口服兩種，但都各有其限制。若是以口服抗生素殺死痤瘡桿菌、減緩發炎，由於菌種抗藥性愈來愈高，近期倡導盡量不要使用，避免日後沒有好的抗生素可對抗細菌；常聽聞的口服A酸，雖然效果明顯，但副作用較多，例如可能導致肝指數 及血脂升高，嘴巴、鼻子乾燥或掉髮，且吃藥期間女性不能懷孕，如果有孕在身恐導致畸胎等問題。

外用藥膏包含抗生素、杜鵑花酸等，也有類似口服藥的效果，但仍無法避免刺激、過敏 、脫皮等副作用。

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資料來源：健康醫療網

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