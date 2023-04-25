胃造口灌食 美觀升級

奇美醫院推廣「經皮內視鏡胃造口」。（圖：院方提供）

部分患者須長期以鼻胃管飲食，有如禁錮生活十分不變。71歲婦人3年前中風 後因吞嚥功能受損，吃東西會嚴重嗆咳，因此需長期放置鼻胃管灌食，她卻因為「裝長長醜醜鼻胃管很鬱悶」，直到進行內視鏡胃造口才消除陰霾。

台灣奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，婦人最怕的就是每月一次的鼻胃管更換，新管子從鼻腔穿過咽喉進到食道再進到胃，過程就像燒灼般的不適，有時候因無法配合吞口水會纏繞在嘴巴放置失敗，又要再重來一次。再加上臉上插了鼻胃管，即便婦人已可拿著助行器簡單活動，但也不想出門讓其他人看到她的樣子。畢竟她年輕時可是位美容店的美髮師，很難接受自己日益衰老甚至還插著管路的事實，因此情緒低落，總是悶悶不樂，幾乎失去了社交活動。

直到婦人的孫子在網路看到經內視鏡胃造口的訊息，於是帶來評估，聽到要在肚子上打洞，更是百般抗拒，還好在醫師和孫子安撫勸說加上想到可以不用放鼻胃管，最終還是答應。局部麻醉造口術整個過程約半小時，術後隔天就開始嘗試胃造口灌食，兩天後即全灌食並如期出院。後續每半年更換ㄧ次管路，且可以把管路藏在衣服下面，婦人很高興自己臉上不用再掛個鼻胃管，孫子見狀也趕緊請了美髮師來家裡把婦人的頭髮弄的漂漂亮亮的。

王宿鴻說，經皮內視鏡胃造口（PEG）是常見的灌食方式，主要是在腹壁上製造一個孔洞，由此放入灌食管進到胃部，進而從此灌食管灌食食物和藥物，以維持病人的營養需求。此項技術主要適用於無法透過口腔進食的病人，常見的原因包括嚴重吞嚥障礙、神經性疾病如中風、失智 症，和頭頸部、食道癌症等。

造成肺炎風險比鼻胃管低，營養吸收更佳，是簡單、方便的選擇。最大好處是管路可用衣物覆蓋。研究顯示胃造口病人吸入性肺炎較低，營養進步也更快。管路更換簡單方便約半年一次即可。胃造口管徑較粗，相對選擇食物種類也較多。