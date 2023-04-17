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天氣熱含糖飲料當水喝恐傷腎 慢性腎臟病提早治療避免洗腎

記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合腎臟科醫師陳采峰提醒，把含糖飲料當水喝，未來恐會洗腎。（記者游振昇／攝影）
大甲李綜合腎臟科醫師陳采峰提醒，把含糖飲料當水喝，未來恐會洗腎。（記者游振昇／攝影）

港星吳耀漢嚴重腎衰竭腎功能剩下1成，上周病逝。台灣慢性腎臟病患超過200萬人，大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峰表示，腎臟損傷起初沒什麼徵狀，只有小便會起泡，但容易忽視導致延誤就醫；他說最近天氣逐漸轉熱，年輕人喜歡喝含糖的手搖飲料解渴，如果每周喝超過3杯以上，恐怕就會傷腎。

陳采峰說，慢性腎臟病分成五期，但是初期沒有明顯症狀，只有在小便時產生泡泡尿，抽血檢查腎功能皆正常，尿毒素沒有上升，也不會水腫，不過，這時已產生尿蛋白，如果沒有驗尿進一步檢查，恐慢慢的讓腎臟病變嚴重，他指出，蛋白尿的泡泡不易消散，觀察至少三分鐘，若泡泡持續就要提高警覺。

陳采峰表示，罹患慢性腎臟病可能因患者本身有高血壓糖尿病或是痛風引起，亂服用成藥也會造成。門診中有一名60多歲的患者，不知道自己有糖尿病，口渴喝有糖飲料，血糖飆高到1000多mg/dL，超過正常值至少10倍，經過緊急用藥治療、洗腎，已經恢復正常，現在持續在門診追蹤至少4年，病情穩定。

陳采峰說，慢性腎臟病要依照醫師的囑咐靠藥物治療，定期服藥，千萬不能自認為病情穩定隨意停藥，讓病情惡化變得更嚴重。平時要控制血糖、血脂、血壓，多吃蔬菜、多喝水，尤其現在慢性腎臟病有年輕化趨勢。

陳采峰提醒，台灣洗腎率世界第一，避免慢性腎臟病要從控制飲食做起，少把含糖飲料當水喝，消炎成藥也要少吃，如果發現自己尿尿起泡時，便要提高警覺到醫院檢查，才能把握黃金時期治療。

大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峰提醒，不要把含糖飲料當水喝。（記者游振昇／攝影）
大甲李綜合醫院腎臟科醫師陳采峰提醒，不要把含糖飲料當水喝。（記者游振昇／攝影）

高血壓 糖尿病 血糖

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