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她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身

記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉榮啟主任表示子宮頸抹片檢查出現異常，必須持續追蹤或手術治療。（大千綜合醫院提供）
劉榮啟主任表示子宮頸抹片檢查出現異常，必須持續追蹤或手術治療。（大千綜合醫院提供）

48歲陳姓女子2年前子宮頸抹片檢查發現第一級輕度異常，且HPV人類乳突病毒檢查也呈現陽性，因此每3到6個月定期到婦產科門診做抹片追蹤。最近的追蹤檢查發現，異常指數已升高到第二級，由於合併有子宮肌瘤，因此在醫師建議下，接受腹腔鏡微創全子宮切除手術，切片病理報告顯示為子宮頸原位癌合併腺體侵犯，幸及早接受治療，否則可能將演變成子宮頸癌。

台灣苗栗市大千綜合醫院生殖中心主任及婦產科醫師劉榮啟表示，一般婦女在接受子宮頸抹片檢查時，如果出現抹片異常，也就是子宮頸細胞化生不良及癌症前期，分成第一、二、三級。第一和第二級約有10%至18%會進展到第三級，相當於原位癌，此時有10%至40%的癌症發生率，因此必須要接受手術治療。

他指出，九成以上的子宮頸癌是因感染HPV人類乳突病毒，造成細胞不正常生長，進而演變成癌症，有性行為的婦女感染HPV人類乳突病毒很常見，一般在感染後大多會自行痊癒，僅有少部分會進展至子宮頸癌前病變，甚至轉為子宮頸癌。

劉榮啟建議，當子宮頸抹片檢查發現異常時，應進一步做HPV人類乳突病毒檢查；如果持續的抹片檢查都有異常，就要考慮手術治療，及早防範子宮頸癌的發生。除定期做子宮頸抹片檢查之外，安全性行為與接種HPV疫苗也是重要關鍵，婦女應做好健康防護，以避免子宮頸癌找上身。

手術 癌症 疫苗

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