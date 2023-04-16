脊椎內視鏡減壓手術揮別背痛 讓腰背挺起來

隨著技術進步，現在脊椎的減壓手術，可採用內視鏡方法去除神經的壓迫。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

76歲梁伯伯長期慢性背痛，過去吃止痛藥可以緩解，但逐漸地沒辦法挺直腰桿，走一小段路他的大腿和臀部就會疼痛不已，每走20公尺就得休息一下。疫情 期間不出門，覺得困擾不大，但隨著全球旅遊的開放，旅遊邀約愈來愈多，反而讓他的困擾浮現出來，很擔心出門走路跟不上大家。

梁伯伯的痛是許多銀髮族共同的問題，隨著年紀的增長，脊椎會慢慢產生退化性變化，譬如椎間盤的脫水造成脊椎的高度下降，黃韌帶增生、脊椎小關節 的骨刺增生，都可能造成神經壓迫，稱為「脊椎狹窄症候群」。

脊椎退化症狀是經年累月慢性的變化，初期不會有很厲害的疼痛感，但是這些慢性的壓迫，卻可能壓縮到神經存在的空間和神經的血液供給，而造成神經性跛行。症狀輕微者可以透過藥物或復健來緩解患者的症狀，但如果神經壓迫得太厲害，保守治療無法改善時，就必須進一步使用手術 的方法來做脊椎的減壓。

以往使用傳統手術減壓雖然效果很好，但難免造成肌肉傷害，以及脊椎關節的破壞，也容易導致脊椎加速的退化。隨著科技日新月異、內視鏡技術進步，現在脊椎的減壓手術，也可以採用內視鏡方法去除神經的壓迫。

相較於傳統手術，使用內視鏡可以在小於一塊錢硬幣大小的傷口，對脊椎的壓迫做相當完整的減壓。另外，在術中因為有水壓對血管的壓迫止血，因此出血量極少，手術的視野也非常乾淨，有助於減少神經損傷的機會，術後迅速恢復。

目前對於脊椎狹窄引起神經壓迫的治療，透過單通道或雙通道內視鏡手術都有不錯的治療效果。梁伯伯接受了雙通道內視鏡減壓手術後，手術當天傍晚就可以下床練習走路，隔天就返家休養，一個月不到就出發去日本賞櫻了。（作者為台灣國泰醫院骨科主治醫師）