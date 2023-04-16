糖尿病控制不好 易罹患牙周病 機率是普通人3倍

許多糖尿病患者血糖控制不佳，可能是牙周病作祟。（Getty Images）

糖尿病 控制不佳，小心牙周病找上門！一名40多歲女性糖尿病患者，血糖 數值時高時低，因未維護口腔健康，隨著年紀增加，逐漸出現牙齦萎縮紅腫、牙縫變大等症狀，還陸續脫落七顆牙齒，至牙科就醫才確診牙周病。醫師提醒，糖尿病患者發生牙周病機率，相較沒有糖尿病者增加二至三倍，且糖尿病患者的牙周病嚴重程度更高，更要注重口腔健康。

台灣三軍總醫院牙周病科主治醫師宋承恩指出，牙周病致病因子是細菌感染，研究證實，糖尿病患者相較未罹患糖尿病者，發生牙周病的風險增二至三倍。糖尿病患容易發生牙周病有四大原因：

白血球功能低下：糖尿病患容易處於「高血糖」的狀態，造成白血球無法正常發揮生理作用，影響對抗牙周細菌的能力，比正常人更容易引起感染問題。

膠原蛋白代謝異常：膠原蛋白是合成牙周組織、齒槽骨主要物質，糖尿病人的高血糖狀態會抑制膠原蛋白合成，同時還會抑制齒槽骨、牙周組織的合成機轉，且糖尿病人的牙齦溝內溶解膠原蛋白酵素增加，牙周更容易被破壞。

末梢微血管異常：末梢循環差是糖尿病患常見問題，因血管壁基底膜變厚影響代謝，有害物質難以排出，營養物質及防衛感染的白血球難進入，無法發揮營養補給、殺菌功能，造成牙周病惡化。

傷口復元能力降低：糖尿病患的傷口不易復元，使牙周病更嚴重。台灣新光醫院牙周病科主治醫師韓燕婷表示，高血糖會導致骨頭新生成率更低，齒槽骨遭破壞更難復原。

好發中年以上族群

糖尿病患的牙周病症狀與一般牙周病無異，韓燕婷指出，常見刷牙流血、口臭、牙齦悶脹、紅腫、化膿、自發性流血、咀嚼無力、牙齦萎縮、牙齒位移、牙齒脫落、對冷熱刺激食物敏感等症狀。

宋承恩說，研究發現，糖尿病人罹患蛀牙、牙周病風險較高，尤其第二型糖尿病及牙周病皆好發於中年以上族群，務必特別留意。

糖尿病除容易導致牙周病發生，兩者更存在雙向關係。宋承恩表示，牙周病是因細菌引起，當有害細菌進入血液中，會引起人體發炎反應，促使免疫系統釋放發炎因子，使組織表面的胰島素受體數減少，影響脂質、醣類代謝，增加胰島素阻抗，使胰島素功能下降，許多糖尿病患者血糖控制不佳，可能是牙周病作祟，若合併兩種疾病，需同時治療。

預防牙周病2重點

糖尿病患要避免牙周病發生，韓燕婷表示，最重要是「控制血糖」、「維護口腔健康」，許多民眾自認「認真刷牙」，以及使用電動牙刷者，但最容易忽略「牙齒縫」，以為有卡食物才要清，其實每次用餐後都需要刷牙，建議搭配牙間刷、牙線等工具，避免細菌存留牙縫，釀牙周病。

宋承恩建議，牙周病患者也要維持良好作息、飲食控制、均衡營養，避免抽菸、酗酒、吃檳榔及過多壓力。